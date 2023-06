Il rosa barbie è un colore che va molto di moda, soprattutto negli ultimi anni, ma, come abbinarlo? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come abbinare il rosa barbie: consigli di stile

Il rosa di per sé è uno dei colori più amati dalle donne in fatto di abbigliamento, le tonalità sono davvero tante, da quelle più chiare a quelle più accese. All’interno di questo articolo ci soffermeremo però su un particolare rosa, ovvero il cosiddetto rosa barbie. Il rosa barbie è un rosa acceso che, negli ultimi anni, è stato indossato da tantissime celebrità, oltre ad averlo visto sulle passerelle più importanti. Questo rosa così audace ci ricorda proprio le barbie, le bambole della nostra infanzia. Ma, come si può abbinare il rosa barbie? Vediamolo insieme:

Total rosa : molte celebrità hanno optato spesso per un rosa barbie dalla testa ai piedi. Certamente è un outfit che non può certo passare inosservato, ma anche assolutamente alla moda. Perfetto ad esempio un blazer rosa acceso abbinato a un paio di pantaloni dello stesso colore, outfit che tra l’altro è stato visto su diverse passarelle. Per questa stagione estiva perfetto anche un abito, mini o lungo, rosa barbie, abbinato a un paio di sandali con il tacco sempre rosa acceso. Outfit perfetto per partecipare a qualche cerimonia o festa. Per un look più casual si può optare per un paio di shorts rosa barbie abbinati a una giacca sportiva dello stesso colore. In poche parole non ci sono limiti per un look total rosa, basta provare e vedere quale si addice di più alla nostra personalità. Quello che è certo è l’estate è senza dubbio il periodo migliore per sfoggiare questo meraviglioso colore in giro.

Rosa barbie e denim: se il total rosa è un look troppo eccentrico per voi e preferite qualcosa di più "sobrio", abbinare il rosa barbie al denim è la scelta che fa al caso vostro. Un top o una maglietta rosa acceso e un paio di shorts di jeans è l'abbinamento perfetto per un look casual ma allo stesso tempo cool.

se il total rosa è un look troppo eccentrico per voi e preferite qualcosa di più “sobrio”, abbinare il rosa barbie al denim è la scelta che fa al caso vostro. Un top o una maglietta rosa acceso e un paio di shorts di jeans è l’abbinamento perfetto per un look casual ma allo stesso tempo cool. Rosa barbie e nero: se volte andare sul sicuro il nero è da sempre il colore perfetto su cui puntare. Si sa, il nero è un colore che sta bene praticamente con tutto e abbinato al rosa acceso riesce a smorzarlo, riuscendo a dare al nostro outfit un’eleganza maggiore. Un esempio è un top crop nero e un paio di pantaloni rosa barbie.

Per quanto riguarda i colori in generale, vanno benissimo con il rosa shocking sono il bianco, il nero, il grigio e il blu. Perfette anche tutte le tonalità più chiare del rosa.

Come abbinare il rosa barbie: gli accessori

Per quanto riguarda gli accessori, una borsa rosa acceso è sicuramente la scelta più azzeccata, infatti è uno dei trend del momento. In tutti gli outfit descritti precedentemente la borsa rosa barbie è assolutamente perfetta come accessorio. Anche per quanto riguarda le scarpe se si sceglie di puntare sulle scarpe rosa le migliori sono sicuramente quelle in vernice, eleganti e cool allo stesso tempo. Infine vanno molto di moda anche gli occhiali rosa accesso, perfetti per la stagione estiva.