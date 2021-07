Come abbinare i pantaloni di lino, uno dei capi a cui non si può rinunciare nella stagione calda.

Come abbinare i pantaloni di lino

I pantaloni di lino sono un capo irrinunciabile per la stagione calda. Versatili, comodi, eleganti, chic e super freschi, sono perfetti anche per le giornate in cui la calura estiva non lascia scampo.

Allo stesso tempo, se indossati con un bel paio di sneakers, vanno benissimo anche nelle giornate in cui sono presenti temporali e l’aria è leggermente più fresca.

Si abbinano in modo impeccabile sia a look da giorno che a outfit da sera. Ideali per trascorrere una giornata in ufficio, non possono mancare nella valigia delle vacanze con destinazione una calda spiaggia. Allo stesso modo, sono perfetti tanto per un aperitivo quanto per una passeggiata.

Non solo i classici pantaloni in lino beige, ma anche tantissime colorazioni pastello, passando dagli intramontabili bianco e nero. Ecco quindi alcune idee su come abbinarli sia di giorno che di sera.

Come abbinare i pantaloni di lino di giorno

Nelle giornate d’estate, quando non si riesce a trovare conforto neppure all’ombra, l’abbigliamento è fondamentale per non avere troppo caldo e sudare eccessivamente. I due materiali migliori da indossare sono il cotone e il lino.

In particolar modo, i pantaloni di lino sono uno dei capi più versatili della bella stagione, perfetti per essere indossati anche quotidianamente.

Per una giornata di lavoro in ufficio, una riunione o semplicemente anche se ci si vuole vestire comode ma con stile, il total white è sempre un’ottima scelta. Abbinare quindi a dei pantaloni leggeri di lino, una canotta o una camicetta sbracciata, permette di realizzare in pochissimo tempo un outfit bello, chic ed essenziale. Per impreziosire il look basta indossare degli accessori ben visibili, sui toni dorati o argentati.

Pronte per la spiaggia con camicia legata in vita, borsa in vimini, sandali ai piedi e i pantaloni in lino. Comodissimi da togliere e mettere in pochi secondi, rendono anche le vacanze al mare super chic. Se poi si aggiungono una foulard nei capelli, un paio di occhiali vintage e un leggero trucco, l’effetto Saint Tropez è assicurato.

Come abbinare i pantaloni di lino di sera

Per un aperitivo o una serata importante, i pantaloni di lino sono il capo perfetto per chi desidera avere un look impeccabile e allo stesso tempo godere della massima comodità. Massima libertà per i colori. Si può giocare con la fantasia e abbinare stampe diverse, oppure seguire la linea classica e indossare colori tenui e non troppo accesi. Una combo glamour è sicuramente formata da bianco e rosa.

E chi l’ha detto che i pantaloni di lino siano solo lunghi? In commercio ci sono dei bellissimi completi formati da bermuda e blazer, perfetti da essere indossati per una cerimonia. Un esempio? Laurea a luglio, caldo, afa e paura di sudare. L’outfit che renderà la giornata perfetta non può che essere un completo in lino, da abbinare a dei sandali per le più eleganti o a delle sneakers leggere per chi si sente più sportiva.