Come indossare foulard e bandana sui capelli: quando dei semplici accessori rendono le acconciature super cool.

Foulard e bandane sono tra gli accessori per capelli più belli e versatili. Grazie al loro utilizzo, infatti, anche le acconciature più banali risultano immediatamente super trendy.

Inoltre, sono estremamente comodi sia per tenere lontani i capelli dal viso, ma anche per nascondere la chioma quando non è proprio pulita(e in primavera si tende a lavare meno i capelli in quanto sono più deboli). Ma non solo, non da meno è il loro impiego per camuffare ricrescite dovute alla chiusura dei parrucchieri per i vari lockdown.

Insomma, foulard e bandane stanno davvero prendendo piede e se indossati nel modo corretto possono dare un tocco super chic al look, rendendolo estremamente particolare.

Non possono assolutamente mancare tra le acconciature più alla moda.

Nella treccia

Soprattutto per chi ha i capelli medio-lunghi, uno degli impieghi più belli per il foulard è quello di intrecciarlo nei capelli mentre si fa una treccia. Belli i contrasti cromatici con il colore della chioma. Scegliere quindi sfumature che risaltino e che non vadano a confondersi con i capelli.

Nello chignon

Altro impiego super semplice ma d’effetto per il foulard o la bandana è quello con lo chignon. Dopo aver realizzato lo chignon alto o basso, prendere il pezzo di stoffa e girarlo attorno, fermandolo alla fine con un piccolo nodo. In questo modo si va a dare nuova vita a una pettinatura che spesso può apparire noiosa e troppo seria.

A mo’ di fascia

Soprattutto in spiaggia, ma anche per una passeggiata sotto al sole, l’utilizzo più bello del foulard è quello a mo’ di fascia. I modi sono vari: si può legare dietro la testa lasciando cadere le code insieme alla chioma, oppure si può fare un nodo nella parte alta della testa senza lasciare stoffa libera. Ideale sia per acconciature con frangia e coda sia per capelli folti e sciolti.

A mo’ di turbante

Il turbante realizzato con il foulard è estremamente chic e funzionale. Oltre a impreziosire molto il look, può rivelarsi comodo per proteggere la testa dal sole, soprattutto per chi non ama i cappelli. I capelli sono raccolti all’interno della stoffa, a cui si fa un grande nodo appena sopra la fronte.