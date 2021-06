Con la loro lunghezza al ginocchio si possono considerare i pantaloni must have della stagione: come indossare i bermuda in estate.

Come indossare i bermuda in estate

Il capo più trendy dell’estate 2021 sono i bermuda. Ma cosa sono esattamente? Non sono né pinocchietti né short, ma si tratta di pantaloni dalla lunghezza che generalmente arriva al ginocchio.

Possono essere in tessuto morbido e ampio oppure aderenti alla gamba. Proprio per questo, si adattano con facilità alle diverse tipologie di fisico.

Sono il pantalone adatto per chi, soffrendo il caldo, non vuole stare con la gamba totalmente coperta, ma non ama i pantaloncini corti. Di modelli di bermuda, in commercio, ce ne sono moltissimi. Il segreto per dei look sempre diversi sta, come sempre, negli abbinamenti. Si possono trovare declinati in versione tailleur, ma anche super sportivi, passando per gli immancabili in lino.

Ecco quindi alcune idee per creare degli outfit eleganti e chic, ma anche super casual e sportivi per trascorrere un’estate super alla moda.

Come indossare i bermuda in estate: chic ed elegante

I bermuda sono davvero versatili e possono trasformarsi in uno dei capi più eleganti e chic dell’estate. Si abbinano perfettamente a sandali, décolleté, zeppe, ma anche a stivaletti.

Tra i capi che sicuramente non possono mancare nel guardaroba estivo ci sono i completi.

Un tailleur formato da bermuda e blazer è infatti ciò di cui si ha bisogno per una cena elegante, un aperitivo chic, ma anche per una cerimonia o una laurea. Eleganza, sì, ma senza banalità. Puntare sul bianco è la mossa vincente se si desidera mettere in risalto l’abbronzatura

E che dire invece di un bel paio di bermuda color pastello, da abbinare a una camicia con una sfumatura a contrasto? Il risultato sarà un look leggero, super chic. Se poi, ci si aggiungono gli accessori giusti, come borsa e calzature dorate o argentate, il gioco è fatto e in pochi minuti si può realizzare un outfit davvero pazzesco. Tra le combo più chic ci sono il lilla con il verde e il rosa con il rosso.

Come indossare i bermuda in estate: casual e sporty

Ma non solo eleganza con i bermuda. Questi pantaloni, infatti, sono il capo perfetto anche per chi ama essere sempre super comoda e leggera.

Immancabili, i bermuda in lino. Sono davvero perfetti per andare in spiaggia, se abbinati a una camicia leggera e a un cappello in paglia. Ma vanno benissimo anche per una giornata di lavoro in ufficio o per una passeggiata in città. I classici sono in colorazione beige, ma giocare con la fantasia e i colori è il primo passo per essere super trendy anche con un outfit casual. E ai piedi? Delle Birkenstock sono l’ideale, ma si prestano benissimo anche delle semplici sneakers.

E, infine, un look sportivo. Ebbene sì, i bermuda sono anche il capo perfetto per correre o fare esercizi. Ma non solo, i pantaloni da ciclista super aderenti possono essere abbinati in una combo bellissima con un blazer over, con ai piedi dei tacchi per trasformarti in pochi secondi da sporty-girl in it-girl.

