Scopriamo insieme come abbinare il marrone con il nero. Ci sono tanti falsi miti che riguardano questi colori e molti credono che non sia possibile riuscire ad abbinarli. In realtà seguendo qualche consiglio è possibile creare ottimi abbonamenti.

Come abbinare il marrone con il nero: consigli di stile

Esiste una diceria secondo cui abbinare il marrone e il nero sarebbe davvero impossibile. Si tratta di uno dei tanti falsi miti della moda, assolutamente da sfatare. Esattamente come la combinazione nero blu, ci sono molte persone che pensano che non sia un abbinamento possibile e c’è chi si chiede se il nero e il marrone stiano davvero bene insieme. In realtà sono due colori che possono essere abbinati, ma è opportuno valutare le varie tonalità di marroni, per ottenere un risultato elegante e raffinato. Sembra un abbinamento davvero molto adatto agli outfit più chic, da indossare soprattutto nelle occasioni speciali. Nonostante sia considerato un accostamento particolarmente difficile, è importante sapere che il marrone è perfettamente abbinabile al nero quando si tratta del denim. Un paio di jeans neri possono essere tranquillamente abbinati al marrone. Un’altra cosa da tenere a mente è che, nell’abbinamento dei due colori, per far sì che nero e marrone stiano bene insieme, la tonalità del secondo non deve mai essere troppo scura, altrimenti non si andrebbe a creare un contrasto tra le due tonalità. È consigliabile usare un colore chiaro per la parte sopra, perché è in grado di donare una maggiore luminosità al viso. Il colore nero può essere utilizzato per la parte inferiore dell’outfit.

Come abbinare il marrone con il nero: le tonalità e gli outfit

Il marrone ha moltissimi toni e sfumature, dal marrone molto scuro, detto anche testa di moro, fino alle tonalità più chiare del beige e del sabbia. Il color cuoio è una combinazione perfetta insieme al nero. Il consiglio è quello di optare per un outfit total black e scegliere gli accessori color cuoio, come la borsa, la cintura e le scarpe. Per quanto riguarda il marrone chiaro, si può immaginare una sciarpa beige su una maglietta color nero, oppure una camicia sabbia abbinata ad un pantalone nero elegante, ma anche il classico trench color cammello su un abito nero. Ci sono diversi outfit da sfoggiare con questi due colori. Primo tra tutti i pantaloni in denim nero con una maglia o canotta marrone in primavera ed estate, o un maglione se si tratta della stagione fredda. La stessa scelta si può fare indossando una gonna nera invece del paio di jeans. Si può scegliere sia un modello a matita che una gonna a pieghe, in base ai propri gusti e al proprio fisico. Ottima scelta anche per pantaloni neri e una camicia beige, anche per un’occasione speciale. Il total black quest’anno va molto di moda ed è molto apprezzata, ma in questo caso si potrà scegliere il marrone per gli accessori.