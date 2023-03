Il marrone è un colore molto particolare. Scegliere di indossare dei pantaloni di questo colore, però, comporta un’accurata attenzione per gli abbinamenti.

Pantaloni marroni: come abbinarli?

Il marrone è un colore particolare, che si ama o si odia. Visto da solo potrebbe apparire un po’ banale e noioso, ma con i giusti abbinamenti può regalare delle grandi soddisfazioni. I colori must quando si parla di pantaloni marroni sono sicuramente i toni nude, come il beige, l’avorio e il cammello. Un marrone caldo come il coccio, il mattone o il marrone tendente al bordeaux, sta bene con il grigio, tortora o ghiaccio. Si tratta di una sfumatura molto versatile, da abbinare anche al giallo, pastello o fluo, e al rosa. Il bianco panna è sempre un’ottima scelta con le sfumature di marrone, mentre il nero sta molto bene con le sfumature di marrone più chiare. Il marrone freddo, invece, sta molto bene accostato con il blu, ma anche con i toni pastello.

I pantaloni marrone scuro devono essere accostati a capi sui toni del beige e del crema, oppure con il pesca o il giallo chiaro, per un tocco vintage al look. Meglio evitare l’abbinamento con i colori scuri, che tendono ad incupire ancora di più la sfumatura del marrone. Il grigio, il nero e le tonalità opache, accostate ad un marrone scuro, non farebbero altro che spegnere il look. L’unica eccezione è per il verde intenso, anche se scuro. Questi due colori funzionano perfettamente insieme e tendono ad esaltare la luminosità l’uno dell’altro. Per riequilibrare bene il look si può aggiungere qualche accessorio chiaro.

Per quanto riguarda il marrone chiaro ci sono molte possibilità. Basta indossare una camicia o un pullover in bianco, per un effetto cool davvero incredibile. Ottimo anche l’abbinamento con il nero. È possibile anche indossare un look monocromatico che gioca sui toni del marrone, con un dolcevita, un gilet o un blazer di diverse nuance di questo colore. Per coloro che desiderano osare un po’ di più, è possibile abbinare dei capi in arancione, in verde oppure in rosso. Vanno bene anche gli accostamenti e le sovrapposizioni con il denim.

Per quanto riguarda i pantaloni in pelle marroni, che hanno un tocco rock davvero unico, è possibile abbinarli ad una giacca in pelle oppure un blazer oversize sui toni nude del beige, dell’oro rosa o del panna. Aggiungendo mocassini o anfibi, il look sarà perfetto.

Pantaloni marroni: come abbinarli a scarpe e accessori



Le scarpe sono fondamentali per ottenere il look desiderato, soprattutto se vogliamo puntare l’attenzione sui pantaloni. Di solito il marrone sta bene con una scarpa oro, sui toni del bronzo e dell’avorio, per rimanere su una palette calda. Sta molto bene anche l’oro rosa, che dona un effetto più sofisticato. Meglio evitare l’argento, che è troppo freddo. Per quanto riguarda la borsa e i gioielli devono tutti eseguire la stessa linea delle scarpe. Si può osare un po’ di più con borse crema e avorio, ma è sempre bene puntare su colori neutri per un effetto elegante. Per donare un tocco più eccentrico, invece, si può scegliere una scarpa color corallo, cercando di rimanere più sobri nella parte superiore del look.