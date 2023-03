Il color marrone cognac è molto amato in qualsiasi stagione. È uno di quei colori che devono essere abbinati con grande attenzione, per ottenere un look davvero perfetto e ideale in molte occasioni.

Color marrone cognac: come abbinarlo?



Il color cognac è un colore davvero molto amato, da indossare in outfit ideali per qualsiasi stagione. Gli accessori di questa sfumatura di marrone sono tra i più raffinati ed eleganti per un look casual, dagli stivali in pelle alla borsa, fino ad arrivare alla cintura. Se amate questo colore sicuramente avrete già nel vostro armadio degli accessori perfetti e dei capi di abbigliamento di grande classe. È un genere di tonalità che ogni casa di moda o catena low cost ha nella sua collezione, grazie alla sua versatilità. Basandosi sull’armocromia, è importante sapere che questo colore è indicato per chi ha una pelle dal sottotono caldo. Se siete una primavera, o ancora di più un autunno, non potrete più farne a meno. Allora sì a trench, stivali, cappotti, cappelli, sciarpe, cinture e montature degli occhiali di questo colore. Un colore perfetto abbinato a colori a lui simili, come arancione, rosso o marrone, ma anche a tonalità neutre o addirittura fredde, come bianco, grigio e blu. Abbinare il marrone cognac è davvero molto semplice, ma anche molto divertente.

Marrone cognac: consigli sugli abbinamenti

Tra gli abbinamenti consigliati c’è quello con il bianco e con il nero, tra i colori che tutti hanno nell’armadio. Se siete amanti degli outfit sportivi potete recuperare degli anfibi e abbinarli ad un paio di pantaloni in pelle o finta pelle, per un look particolarmente rock. Se preferite lo stile bon ton, potete soffermarvi sul bianco, sull’avorio e sul beige, magari indossando dei jeans bianchi e accessori in tinte tenui. Il nero tende a rendere la silhouette più sottile, mentre il bianco la arrotonda.

È possibile anche puntare su un outfit di un unico colore, per essere più elegante. Indossare abiti con colori simili, come cognac, beige e marrone, è un trucco per far sembrare il look di alta moda. Indossare capi della stessa palette del cognac, come il color caramello, il color cammello, il marrone testa di moro o il beige, offre un’apparenza da sfilata. Un trucchetto che funziona molto bene anche con i capi fantasia.

Il marrone cognac si può indossare anche per outfit con colori a contrasto, come il viola, il rosa salmone o il celeste. Se volete un outfit con colori fortemente contrastanti dovete mantenere un certo equilibrio tra gli elementi. Un piccolo trucco per abbinare un colore a contrasto al color cognac è quello di avere un capo o un accessorio in cui sono presenti insieme. Se volete abbinare una giacca color melanzana ad una camicetta color cognac, cercate una gonna tartan o a righe marroni e viola per completare l’outfit. In alternativa, potete provare ad abbinare un accessorio a contrasto e, quando avrete preso maggiore confidenza, un capo di abbigliamento come una giacca o uno spolverino. In questo modo riuscirete a dare il giusto contrasto senza perdere l’equilibrio degli elementi.