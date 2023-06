Se volete sapere come abbinare il lilla durante l’estate siete nel posto giusto. All’interno di questo articolo vedremo infatti come abbinare questo meraviglioso colore.

Come abbinare il lilla durante l’estate:

Se c’è un colore perfetto per la stagione estiva quello è sicuramente il lilla, esso infatti non è solamente un colore delicato ma è anche allegro, perfetto quindi per la stagione estiva ormai alle porte. Ma, come abbinare il lilla? Iniziamo dai colori:

Con il bianco : uno dei colori perfetti da abbinare al lilla è senza ombra di dubbio il bianco. L’effetto a contrasto è davvero spettacolare, un paio di shorts bianchi e un top lilla sono la scelta giusta per un look casual.

: uno dei colori perfetti da abbinare al lilla è senza ombra di dubbio il bianco. L’effetto a contrasto è davvero spettacolare, un paio di shorts bianchi e un top lilla sono la scelta giusta per un look casual. Con i colori neutri : il lilla è perfetto da abbinare anche con le tonalità neutre come ad esempio il grigio, il beige, tutte le sfumature del marrone e il nero.

: il lilla è perfetto da abbinare anche con le tonalità neutre come ad esempio il grigio, il beige, tutte le sfumature del marrone e il nero. Con i colori pastello : anche i classici colori pastello vanno benissimo abbinati al lilla, come per esempio il giallo, l’azzurro, il rosa, il verde acqua, il verde smeraldo e il verde acido.

: anche i classici colori pastello vanno benissimo abbinati al lilla, come per esempio il giallo, l’azzurro, il rosa, il verde acqua, il verde smeraldo e il verde acido. Con il viola : il lilla si abbina bene anche a tutte le sfumature del viola, come il viola ciclamino, al porpora, al malva, al glicine e al lavanda.

: il lilla si abbina bene anche a tutte le sfumature del viola, come il viola ciclamino, al porpora, al malva, al glicine e al lavanda. Con il rosso : se si vuole osare di più il lilla può essere abbinato anche al rosso, nelle sue tonalità più vivaci, dal bordeaux al rosso ciliegia.

: se si vuole osare di più il lilla può essere abbinato anche al rosso, nelle sue tonalità più vivaci, dal bordeaux al rosso ciliegia. Oro: il lilla sta benissimo se abbinato a gioielli color oro. Ideali sono i gioielli minimali e moderni che esaltano le sfumature. Va benissimo anche puntare su scarpe e borse sempre color oro.

Come abbinare il lilla durante l’estate: consigli utili

Dopo aver visto quali sono i colori perfetti da abbinare al lilla, vediamo ora insieme alcuni tipi di outfit per questa estate: