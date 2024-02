Intramontabili, eleganti e versatili: le Mary Jane sono il must have di questa stagione. Ecco come abbinarle.

Tornano di moda in versioni sofisticate e colori sgargianti le Mary Jane. Eleganti e versatili, continuano a sfilare sulle passerelle confermandosi must have della Primavera 2024. Scopriamo insieme come abbinarle.

Mary Jane: la storia di un’icona di stile dal fascino intramontabile

Le iconiche calzature hanno una storia davvero affascinante che affonda le sue radici nel tardo XIX secolo, quando un calzaturificio del Missouri, Brown Shoe Company, acquisì i diritti per l’utilizzo dei personaggi di Buster Brown, un fumetto con protagonista una bambina, di nome Mary Jane, che indossava delle scarpe con cinturino sul collo del piede, di cui l’azienda ricreò il modello. Inizialmente un classico per le bambine, con il tempo sono diventate una scarpa da donna simbolo di femminilità, sensualità e raffinatezza. Estremamente romantiche grazie alla loro silhouette delicata e allo stesso tempo comode grazie al cinturino che offre una perfetta aderenza al piede.

Mary Jane: come abbinare le calzature di tendenza per la Primavera 2024

Oggi, le Mary Jane sono tornate alla ribalta con un tocco fresco e moderno. Disponibili in una vasta gamma di stili, colori e materiali, possono essere facilmente indossate con una varietà di outfit, sia casual che eleganti. Scopriamo insieme tutti i modelli da non perdere e come abbinarle. Tante idee e consigli per un look alla moda.

Mary Jane nere in vernice: per un look casual chic, scegli un paio di Mary Jane nere in vernice abbinate ad un jeans skinny ed una camicetta. Un outfit pratico ma ben curato, perfetto da sfoggiare per un giro in città.

Mary Jane nere in pelle scamosciata: non solo per il tempo libero. Le Mary Jane sono perfette da indossare anche in ufficio, in particolare il modello in pelle scamosciata. Pantalone a palazzo nero, camicia bianca e blazer: un look semplice ma elegante.

Mary Jane rosse: per un look romantico e vivace, puoi scegliere le Mary Jane rosse, da abbinare ad un vestitino a pieghe in tessuto leggero blu scuro o nero.

Mary Jane bianche: in primavera le Mary Jane bianche diventano un’opzione imperdibile. Abbinate ad una gonna floreale ed una maglietta bianca, ti permettono di realizzare un look fresco e vibrante che cattura perfettamente lo spirito della stagione.

Mary Jane con strass: da indossare in occasione di una serata speciale, le Mary Jane con strass sono ideali da sfoggiare con un vestito nero aderente o un abito cocktail.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE

Le slingback di tendenza per la Primavera-Estate 2024 | DonneMagazine.it

Tendenze Primavera-Estate 2024, le ballerine aperte più belle da acquistare | DonneMagazine.it