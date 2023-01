Chiara Ferragni è sempre al top quando si parla di moda. L’influencer per eccellenza ha indossato una tuta nera aderentissima di Calzedonia che ha fatto impazzire tutti, diventando un vero e proprio trend.

La tuta di Calzedonia di Chiara Ferragni

La settimana dell’Haute Couture parigina è ufficialmente finita e abbiamo avuto il piacere di vedere tantissimi outfit diversi, alcuni dei quali davvero molto originali.

Anche in questa occasione, come in tutte le altre, Chiara Ferragni, la regina delle influencer e straordinaria imprenditrice, è riuscita a distinguersi e a non passare inosservata. Tra i tanti outfit sfoggiati all’ombra della Tour Eiffel, l’influencer ha scelto anche una tuta nera aderentissima di Calzedonia che è piaciuta a tutti. Un capo che lascia davvero poco spazio all’immaginazione, confermandosi una scelta particolarmente azzardata e audace, ma decisamente tipica di Chiara Ferragni.

Le tendenze moda inverno 2023 hanno eletto la catsuit come il capo in assoluto più desiderato della stagione. Si tratta di una tuta che diventa praticamente una seconda pelle, non particolarmente facile da indossare, ma sicuramente di grande effetto e davvero molto audace. Una scelta davvero azzardata, ma anche molto azzeccata. Per la sua Haute Couture fashion week Chiara Ferragni ha scelto dei look davvero scultorei e scolpiti e la jumpsuit di tulle a maniche lunghe non può che esserne una prova.

L’imprenditrice ha indossato questa tuta particolarmente aderente abbinandola con degli stivaletti a calza e dei gioielli sparkling. Il risultato? Un look molto appariscente, azzardato, coraggioso, incredibilmente audace, ma anche perfetto come sempre. Perché qualsiasi cosa indossa Chiara Ferragni, inevitabilmente diventa una tendenza. La sensualità sta cambiando registro quest’anno. È arrivato il momento di mettere via i tubini fascianti, gli spacchi vertiginosi e le scollature che tolgono il fiato, perché è tempo di fare spazio alle tute super avvolgenti, come quella di Calzedonia scelta proprio da Chiara Ferragni. Un capo in grado di avvolgere in modo sensuale il corpo, donando un fascino quasi felino, per trasformare tutte in sensualissime Catwoman.

Tuta di Calzedonia di Chiara Ferragni: come indossarla

La jumpsuit è sicuramente una scelta azzardata, visto che è particolarmente aderente, ma è anche una scelta che toglie qualche dubbio sullo stile. È un capo comodo, pratico e soprattutto non richiede altro, se non un bel paio di scarpe da abbinare. Sicuramente la tuta nera è la scelta più veloce e firma per questa stagione. Il modello indossato da Chiara Ferragni, di Calzedonia, può sembrare particolarmente pretenzioso e anche impossibile da indossare, ma in realtà è un capo anche molto versatile. La catsuit nera può essere per esempio abbinata ad una gonna midi e blazer sfiancato, per trasformarla in un due pezzi e sfruttarla anche in quei contesti in cui un look troppo appariscente e audace potrebbe risultare fuori luogo. Per la sera può essere indossata con degli stivali alti di camoscio e bolero di piume, per un look davvero molto vistoso e appariscente, ma sicuramente anche piacevole da indossare. La tuta nera aderente di Calzedonia è sicuramente un abito con cui potrete farvi notare.