Valentina Ferragni, seguita su Instagram da ben 4,5 milioni di followers, sa bene come far notare i suoi look, con scelte sempre audaci, eleganti o originali. In questo caso ha ammaliato il suo pubblico sfoggiando una tutina piuttosto audace targata Oséree.

Valentina Ferragni: il look firmato Oséree

La sorella di Chiara Ferragni ha infatti indossato un pezzo della collezione del brand che non poteva certo passare inosservato. Ricordiamo, prima di tutto, che la Ferragni è stata già testimonial per questo marchio di una campagna di lingerie decisamente sensuale. D’altro canto Oséree è un marchio nato nel 2015 dall’idea di due amiche, Isabella e Jannine, che con la loro proposta di moda voleva enfatizzare e valorizzare i diversi corpi delle donne, con linee sofisticate e alla moda.

In questo caso Valentina Ferragni ha postato su Instagram uno scatto con indosso una tuta aderentissima e trasparente color rosa chiaro, tempestato di piume sullo scollo a barca. Il modello proposto è del tutto trasparente, infatti è ben visibile il tanga che Valentina ha scelto di abbinare, color carne. A valorizzare infine il look un trucco molto scintillante sugli occhi e una tinta nude sulle labbra. Ma quello che in molti si sono chiesti è…

quanto costa la tuta che ha ottenuto sul profilo più di 63mila “mi piace”?

Oséree: costo della tuta di Valentina Ferragni

La risposta è serviva: la tuta sfoggiata da Valentina Ferragni costa 690 euro. Nello specifico, come si legge sul sito del brand Oséree, sappiamo che si tratta di una jumpsuit in mesh con piume denominata infatti online “plumage jumpsuit”.

Sempre rivolgendosi al catalogo del marchio, si può constatare che il prodotto è disponibile in tre varianti: peach, appunto il rosa pesca sfoggiato da Valentina Ferragni, total black e marrone. Il prezzo, però, è invariato per le tre versioni del capo. Dalle foto disponibili sul sito si nota poi che la texture della tuta non è uniforme e che ci sono delle striature che creano ulteriore movimento oltre alle piume.

Per gli amanti dei look piumati, su Oséree ci sono anche una versione body con piume sul bordo delle maniche lunghe, una gonna con orlo piumato e un babydoll sempre con bordo piumato, tutti più o meno sulle stesse varianti di colore. E per chi invece è rimasto ammaliato dalla proposta in trasparenza di Valentina Ferragni, il brand propone anche un’altra tuta, la gem jumpsuit impreziosita di brillanti colorati – che però al momento sembra essere sold out.

Ricordiamo che tra i trend del 2023, d’altro canto, sembrano esserci proprio le tute effetto “seconda pelle”, proprio come quella proposta da Valentina Ferragni. Se ne sono viste molte sulle passarelle delle nuove collezioni e indosso alle celebrità, sebbene siano un capo particolare e decisamente molto audace, forse non adatto a tutti i caratteri e a tutte le circostanze (specie se dotate di piume come in questo caso, un elemento di decorazione che o piace o non piace!). Eppure, sembra che la moda tenda in quella direzione per la stagione primaverile ed estiva.