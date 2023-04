I pantaloni metallizzati sono il capo must have di questa primavera 2023. Scopriamo insieme come indossarli.

Per la primavera 2023 il nuovo capo must have sono i pantaloni oro e argento. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Tendenza primavera 2023: i pantaloni oro e argento

La palette per la primavera 2023 accoglie due colori molto luminosi, l’oro e l’argento. Solitamente sono due colori legati principalmente al periodo natalizio e a Capodanno, ma in realtà sono perfetti anche per la stagione primaverile, per dare un tocco di luminosità in più al nostro outfit. I pantaloni oro e argento sono in grado di rendere effervescente anche il look più casual, sono quindi il capo must have da avere nel nostro armadio. Abbiamo già visto questi colori sulle passerelle, ma anche personaggi famosi, come per esempio l’attrice Katie Holmes, ha più volte indossato dei pantaloni con queste nuance metallizzate.

C’è da dire che quest’anno la tendenza metallic è evidente, tra paillettes, gemme e tessuti lurex e metallizzati, quindi perché non aggiungere anche un bel paio di pantaloni argento o oro.

Molti i marchi, come Zara, Diesel, Rotate e Resek Studio, che hanno lanciato la propria personale versione di questo trend, si possono infatti trovare metallic trousers talmente belli e accattivanti che impossibile non volerli comprare e indossare.

Primavera 2023: come abbinare i pantaloni oro e argento

Se avete deciso di comprare un paio di pantaloni oro o argento ma non sapete come abbinarli siete nel posto giusto. Innanzitutto queste due nuance vanno bene sia per il giorno che per la sera, molti invece tendono a pensare che questi due colori vadano indossati solamente in discoteca. Per quanto riguarda i colori da abbinare, perfetti sono il bianco, il nero, il grigio e il beige, tutti in grado di ridimensionare l’effetto metallizzato e di creare outfit sia casual che eleganti. L’attrice Katie Holmes, di cui abbiamo parlato prima, ha indossato un paio di pantaloni palazzo color oro pastello abbinandoli a un trench in pelle nero e a una camicia bianca. Ai piedi un paio di slingback argento scuro, creando un meraviglioso gioco di contrasti. Rimanendo sempre sull’oro, un altro abbinamento perfetto soprattutto per la sera, è un paio di pantaloni oro scuro abbinati a una camicia o a un corsetto nero e ai piedi un paio di décolleté oro o beige, per rendere l’outfit più armonico. Se preferite invece l’oro chiaro, potete abbinare i vostri pantaloni a una classica camicia a righe bianche e azzurre e a un paio di sandali azzurri.

Per quanto riguarda invece l’argento, durante il giorno potete abbinare i vostri pantaloni color argento a una maglietta bianca e a un paio di sneakers mentre la sera potete aggiungere un blazer per rendere il look più elegante e al posto delle sneakers un paio di décolleté.

Anche il rosa è un colore che si abbina molto bene con l’argento, nelle giornate più fresche potete optare per un maglioncino rosa abbinato ai vostri silver trousers con ai piedi un paio di anfibi. Sopra potete anche aggiungere una giacca jeans, il denim è infatti un altro grande alleato delle tonalità metalliche, su cui è bene puntare per essere ancora più chic.