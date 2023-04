Come abbinare i leggings pantajazz di Chiara Ferragni: idee e outfit

Chiara Ferragni, in uno dei suoi scatti social, ha mostrato un paio di leggings modello pantajazz neri che hanno fatto impazzire tutte le sue follower. Comodi e versatili, sono uno dei must have di questa stagione.

I leggings pantajazz di Chiara Ferragni

L’arrivo della primavera fa venire voglia di sfruttare al massimo le giornate, che sono più lunghe e scaldate dai raggi del sole. Per farlo, bisogna anche essere comode, oltre che alla moda. Un capo che può soddisfare entrambe queste esigente è sicuramente quello sfoggiato da Chiara Ferragni per le vie di Roma. Per i suoi spostamenti con la famiglia a seguito, l’influencer ha sfoggiato dei look particolarmente comodi e versatili, rimanendo sempre un’icona di moda e tendenza. L’attenzione in questo momento è tutta sui suoi leggings modello pantajazz neri, che stanno davvero ottenendo un successo incredibile tra le sue follower. Un vero e proprio tuffo nel passato, nel mood anni ’90 che è tanto tornato di moda. Chiara Ferragni ha sfoggiato questo capo ricordando a tutti quanto fosse comodo e versatile, perfetto in ogni occasione, Un pantalone svasato e morbido, perfetto per le passeggiate primaverili. Per quanto sia bello essere sempre alla moda, un po’ di sana comodità ci vuole sempre, soprattutto quando si decide di visitare una città e soprattutto quando ci sono anche dei bambini di cui prendersi cura. Le mamme, e non solo, hanno bisogno di abiti comodi, ricordandosi sempre che il look comodo e rilassato non deve essere per forza sinonimo di outfit noiosi e fuori moda. I post su Instagram di Chiara Ferragni lo dimostrano, perché anche il look più sportivo e comodo può diventare davvero alla moda. Questi leggings modello pantajazz sono diventati un vero must have per questa primavera.

Leggings pantajazz di Chiara Ferragni: come abbinarli?

Chiara Ferragni ha deciso di abbinare i suoi leggings modello pantajazz neri ad una t-shirt della sua linea Chiara Ferragni di colore bianco, con stampe e ad un golfino nero con maniche lunghe e bottoncini. Ha scelto anche di indossare delle sneakers bianche e la mini bag nera firmata Chiara Ferragni. Questo modello di leggings che ha deciso di sfoggiare l’influenzar è tornato in tendenza nella moda Primavera Estate 2023 e può diventare un vero e proprio alleato di look casual, sportivi e comodi, insieme a tutti gli altri pantaloni svasati, rilassati e comfy. Un capo che può stare molto bene anche con blazer oversize dal taglio maschile e mocassini beige. Per un mood urban basterà declinare i pantajazz “alla vecchia maniera”. Insieme a sneakers comode, una felpa con zip e un top a fascia super sportivo, potrete creare l’outfit perfetto per una gita fuori porta e una bella passeggiata al parco. I pantajazz neri sono davvero tornati di moda per cui è possibile trovarli di diversi marchi, anche a seconda delle possibilità economiche. Sono un capo davvero molto versatile, perfetto per qualsiasi look, che riuscirà a rendere la vostra primavera più comoda e rilassata. Assolutamente da avere nel proprio armadio!