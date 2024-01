Hai mai pensato di dare un tocco originale al tuo Apple Watch cambiando il cinturino? È facile e veloce, e ti permette di coordinare il tuo orologio con il tuo outfit in un attimo!

Come abbinare il cinturino dell’Apple Watch all’outfit

Dare il tocco finale che occorre ad un outfit è compito degli accessori, ma esistono elementi che vanno oltre la definizione più stretta di accessorio. L’orologio ne è sicuramente un esempio: non un semplice complemento, ma un vero e proprio gioiello. Un simbolo intramontabile di professionalità sul lavoro e di eleganza nel tempo libero. Una dichiarazione di versatilità, stile e personalità, che nel tempo si è imposto come accessorio iconico in grado di coniugare perfettamente funzionalità e moda. Dunque, è essenziale saperlo abbinare con cura al proprio look. La scelta del cinturino, la combinazione di colori e materiali sono elementi fondamentali per elevare l’orologio da semplice oggetto segna tempo a protagonista del tuo look. Ecco tante idee per abbinare il cinturino dell’Apple Watch all’outfit:

Outfit formale

Per un incontro di lavoro, un evento elegante o un matrimonio, un cinturino in pelle è la scelta giusta. Puoi optare per un cinturino Forest Black in morbida pelle di vitello, un cinturino in pelle nera pieno fiore o un cinturino Cottage Chocolate in vera pelle di Meridio.

Se si tratta di un aperitivo con amici o una festa, opta per un cinturino colorato abbinato alle nuance del tuo abito. Puoi optare per un cinturino giallo in pelle pieno fiore Tawny di Meridio o per modelli più particolari come pelle Glauchat, Reptilia o White Swan in pelle di alligatore.

Per un look sportivo, un cinturino Cautchouc di Meridio è l’opzione ideale. Questo tipo di cinturino è eccellente per ogni sport perché la gomma naturale non assorbe, trattiene l’umidità ed il sudore. Inoltre, è perfetto anche per nuotare, essendo completamente impermeabile al 100%. Ma non finisce qui: l’Apple Watch non si limita al suo cinturino. E’ possibile abbinarlo con anelli scintillanti, bracciali eleganti, collane e orecchini. Combina il tuo orologio con gioielli preziosi per conferire al tuo look un segno distintivo. Se sei curioso di scoprire tutte le altre fantastiche opzioni di cinturini, ti consigliamo di visitare il sito online ufficiale del marchio. Troverai a disposizione una vasta selezione di colori, materiali e tessuti per personalizzare il tuo orologio. Dai un’occhiata all’infinità di scelte e libera la tua creatività per realizzare un look veramente unico ed inimitabile. Sperimenta con audaci combinazioni e rendi ogni outfit esclusivo.

