La gonna in suede domina le tendenze di stagione: ecco tutti gli abbinamenti da non perdere.

Direttamente dagli anni ’70, la gonna in suede torna in grande stile in numerose versioni e colori. Amatissima dalle celebs di tutto il mondo, offre una vasta gamma di combinazioni da sfoggiare questa stagione. Vediamo gli abbinamenti perfetti da fare con la gonna suede.

Gonna in suede, tutti gli abbinamenti per la stagione invernale

Con l’arrivo del freddo la moda propone capi caldi e chic e la gonna in suede scala le classifiche posizionandosi al primo posto tra le tendenze più richieste della stagione. Estremamente raffinata e versatile, si adatta perfettamente a diversi stili e occasioni. Non solo. Grazie alla sua texture morbida e vellutata, conferisce eleganza e comfort ad ogni look. Scopriamo insieme tutti i modelli e gli abbinamenti da non perdere questo Inverno 2024:

Look da giorno Per un look casual, indossa la tua gonna in suede con un maglione dolcevita e degli stivaletti alla caviglia. Impreziosisci con accessori minimalisti per un outfit semplice ma d’impatto.

Look da ufficio Perfetta anche per una giornata di lavoro: abbina una gonna in suede lunga con una camicetta bianca, un blazer e degli stivaletti bassi. Un look da ufficio sofisticato e trendy.

Look da sera La versatilità della gonna in suede si estende oltre il semplice abbigliamento casual. Per un look da sera sensuale e raffinato, opta per una gonna scamosciata in versione mini con un crop top o un body aderente. Completa con un paio di tacchi a spillo.

Modelli e colori da non perdere

Le tonalità classiche come il marrone, il beige e il nero sono le preferite quando si parla di gonna in suede. Tuttavia, è possibile sbizzarrirsi nella scelta del colore. Il rosa, il blu e il verde sono solo alcune delle variazioni moderne disponibili. I negozi che offrono una vasta selezione di gonne in suede variano dalle grandi catene di abbigliamento come Zara, Stradivarius, H&M, a marchi d’alta moda come Mango e Ferragamo. Numerosi modelli sono facilmente reperibili anche nei negozi online tra cui Asos, Zalando e Amazon. In versione lunga o corta, dalle nuance tradizionali a quelle più audaci, per un look da giorno o per una serata speciale, la gonna in suede si conferma come una scelta sempre vincente. Dunque, cosa aspetti? Questo capo non può assolutamente mancare nel tuo guardaroba invernale!

