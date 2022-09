Nero, rosa, rosso e blu sono i colori scelti per questo autunno 2022. Quali sono le tendenze in passerella?

Dalle sfilate autunno-inverno 2022-2023 possiamo già dedurre quali saranno i colori e le sfumature che domineranno questa stagione autunnale. Quali sono le tonalità must have da avere assolutamente nel guardaroba?

Colori per l’autunno 2022: il nero domina

Secondo le percentuali stabilite dal report di Tagwalk, il nero rappresenta il 35% di tutte le collezioni destinate all’autunno ovvero la percentuale maggiore. Il total black non passa mai di moda a quanto pare è stato scelto da molti marchi come per esempio Saint Laurent, che hanno sfoggiato look scuri, eleganti e completamente neri. Si sa che il nero è versatile ed è quello che risolve molti outfit riuscendo ad andar d’accordo con tutto.

Si tratta di una vera e propria garanzia da avere sempre nell’armadio. La casa di moda YSL fa di questo colore la sua firma e il protagonista delle sue nuove uscite andando a realizzare completi, décolleté, abiti e cappotti. Il tutto viene impreziosito da gioielli argento, collant coprenti, stivali in velluto, giacche e dettagli in pelo.

Colori: quali sono le altre tonalità scelte per l’autunno?

Dopo il protagonista indiscusso ovvero il nero, si può pensare che i colori scelti siano quelli tipici autunnali ovvero le sfumature del marrone. In realtà a questo che rimane presente nelle collezioni, se ne aggiungono altri super sgargianti e vivaci. Quali?

Il rosa fluo

Il rosa fluo domina le sfilate di Valentino che esce con la collezione PinkPP realizzata in collaborazione con l’istituto Pantone. Ha riscosso un grande successo questo rosa/ fucsia anche se di certo non è un colore facile da portare. Di certo se si sceglie un look total pink non si passerà inosservati anche se comunque rimane una tonalità difficile da portare e abbinare. Sicuramente l’accessorio dello stilista italiano che più ha avuto fortuna sono state le décolleté platform, altissime che rendono la silhuette slanciata.

Il blu Il blu

Il blu nella sua tonalità scura è stato scelto da alcuni marchi come per esempio Bottega Veneta che lo abbina al nero. Off-White dedica un’intera collezione a questo colore e troviamo accessori come montature di occhiali, borse e smanicati. La tonalità elettrica non ricopre solo il settore del vestiario ma anche quello del make up, scelto proprio per rappresentare la potenza e la libertà di espressione. Gli accostamenti più gettonati sono beige, bianco e nero.

Il rosso

Il rosso viene scelto come colore portante di molte linee make up. Ebbene sì tornano di moda le red lips e le abbiamo viste di tutte le sfumature, da quelle più chiare a quelle più scure. Si preferiscono tinte e rossetti bold per quelle intense mentre matte per quelle calde. Dior esce con un’intera collezione dedicata a rossetti e ombretti di tutte le nuance del rosso e come sponsor di copertina troviamo Natalie Portman. Sulle passerelle di certo non manca il total red, letteralmente dalla testa ai piedi come abbiamo visto da Max Mara.