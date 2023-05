Nulla da dire sull'outfit di Claudia Pandolfi ai David di Donatello 2023: il suo abito nero lungo in seta è perfetto per le sere della bella stagione

Sempre chic, elegante, impeccabile: Claudia Pandolfi sfila sul red carpet dei David di Donatello 2023 in una mise total black all’insegna della tendenza. Il suo abito diventa must have della Primavera 2023 e la sua bellezza incanta i riflettori.

Claudia Pandolfi: l’outfit sfoggiato ai David di Donatello è extra chic

La 68esima edizione dei David di Donatello ha avuto luogo in quel di Roma e la cerimonia di premiazione ha accolto attrici e attori del mondo del cinema. Tra questi anche Claudia Pandolfi, attrice molto amata dal pubblico, che è arrivata sul red carpet del grande evento e ha sfoggiato tutta la sua luce attraverso un outfit total black. Il nero è stato uno dei protagonisti di tutta la serata: sono stati pochi gli outfit con qualche tocco di colore e qualche dettaglio luminoso, ma Pandolfi è riuscita a illuminare la sera anche con un abito scuro.

Arrivata sul red carpet come attrice della commedia Siccità di Paolo Virzì, Claudia Pandolfi per l’occasione ha scelto di indossare un abito nero lungo Federica Tosi, emblema della semplice eleganza mai fuori posto, mai fuori luogo. Il vestito lungo appartiene alla collezione Primavera-Estate 2023 della designer ed è perfetto per una sera di primavera.

Il modello dell’abito è a maniche lunghe con scollo a camicia e linea sinuosamente morbida, mentre il tessuto è una seta raffinata e leggermente drappeggiata. Il tocco di sensualità arriva anche dallo spacco laterale, perfetto per regalare al tutto un po’ di leggerezza femminile in più.

L’abito in questione ha un prezzo pieno pari a 532 €, ma è rivenduto in alcuni siti di high fashion scontato, arrivando a circa 346 €.

Il resto dell’outfit di Claudia Pandolfi: ecco come ha abbinato l’abito total black

La scelta di Claudia Pandolfi rispecchia perfettamente il suo stile e anche per questo, nel complesso, il risultato è stato impeccabile. Ad accompagnare il lungo abito in seta nero, l’attrice ha scelto scarpe e accessori ad hoc, in perfetta sintonia con tutta l’immagine.

L’attrice indossa una cascata di fili d’oro al collo, tutti firmati Federica Tosi, a cui abbina anche gli orecchini e gli anelli, essenziali ma meravigliosi. Ai piedi, invece, Pandolfi indossa un paio di sandali neri firmati MonRoi. Un’immagine coerente, una donna consapevole della sua bellezza e perfettamente a suo agio in quegli abiti.

Anche make-up e hairstyle sono coerenti con tutto il resto: coda alta e frangetta, occhi sfumati, incarnato luminoso e labbra naturali.

Claudia Pandolfi non ha sbagliato nulla.

L’abito nero lungo di Claudia Pandolfi è perfetto per la Primavera 2023

Se ancora avevate dei dubbi, dopo avere visto il red carpet di Claudia Pandolfi non ne avrete più. Il suo abito nero di seta è la soluzione perfetta per una sera di Primavera, quando ancora le temperature consentono le maniche lunghe e lasciano spazio a una leggera eleganza. Sbagliare, con un outfit del genere, è impossibile. Abbinate il vestito a ciò che vi rappresenta di più, ma cercate sempre di trovare i giusti accessori per creare contrasto con il mood total black dell’abito.