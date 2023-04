Citadel è una nuova serie tv che debutterà il 28 aprile 2023. Una grande scommessa, destinata a cambiare le modalità con cui vengono realizzate alcune serie tv. Scopriamo insieme dove vederla.

Citadel: dove vedere la serie tv



Citadel è una nuova serie tv e anche una grande scommessa. Si tratta dell’attesissimo action-spy thriller prodotto da AGBO dei Fratelli Russo e realizzato dallo showrunner David Weil, e interpretato da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, con Stanley Tucci e Lesley Manville. Citadel, con un budget di 250 milioni di dollari, è la seconda serie tv più costosa mai realizzata, dopo Gli anelli del potere. Da questa serie tv nasceranno due già annunciati spin-off, uno italiano e l’altro indiano, per arricchire il racconto globale della serie. Un nuovo modo in cui realizzare le serie tv, con spin-off già confermati in altre parti del mondo. La data ufficiale di uscita di Citadel è stata annunciata lunedì 27 febbraio e manca davvero poco, l’attesa è ormai finita. La serie tv debutterà il 28 aprile e avrà un’uscita settimanale. Gli episodi che compongono la serie, che verrà distribuita da Prime Video, sono sei. Venerdì 28 aprile si partirà con due adrenalinici episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni settimana, fino al 26 maggio. Da Amazon Studios e AGBO dei Fratelli Russo, Citadel ha come executive producer Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot e Scott Nemes per AGBO, con lo showrunner e executive producer David Weil. Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg sono executive producer per Midnight Radio. Nel ruolo di executive producer ci sono anche Newton Thomas Sigel e Patrick Moran.

Citadel: di cosa parla



La serie tv è ambientata otto anni fa, quando Citadel è caduta. L’agenzia indipendente di spionaggio internazionale, nata con l’obiettivo di difendere la sicurezza di tutte le persone, è stata distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che nell’ombra manipola il mondo intero. Con la caduta di Citadel, tutti i ricordi degli agenti Mason Kane e Nadia Sinh sono stati cancellati, ma loro sono riusciti miracolosamente a salvarsi. Da quel momento sono rimasti nascosti, costruendosi una vita con nuove identità, senza ricordare nulla del loro passato. Questo fino alla notte in cui Mason Kane viene improvvisamente rintracciato dal suo ex collega di Citadel, Bernard Orlick, che ha disperatamente bisogno del suo aiuto per riuscire ad impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. Mason si mette subito alla ricerca della sua ex collega Nadia e le due spie intraprendono una missione che li porta in giro per tutto il mondo nel tentativo di fermare Manticore, mentre devono fare i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma senza tempo. Una trama molto appassionante e molto avvincente, che riuscirà a tenere i telespettatori con il fiato sospeso, incollati al piccolo schermo. Il successo è assicurato, anche per questa nuova modalità di intrecciare le storie attraverso il globo. L’appuntamento è a partire dal 28 aprile 2023 su Prime Video.