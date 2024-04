Ecco le cinture must have per le stagioni calde.

Tra gli accessori di tendenza per la primavera estate 2024 ci sono le cinture. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i modelli must have.

Le cinture di tendenza per la Primavera Estate 2024

La cintura, negli ultimi anni, è diventata sempre più di moda, un vero e proprio accessorio must have. In passato aveva semplicemente il compito di stringere i pantaloni o le gonne, adesso invece è diventato un vero e proprio elemento distintivo in grado di dare quel tocco in più ai nostri outfit. Per questo scegliere la cintura giusta è assolutamente fondamentale. Spesso inoltre viene indossata semplicemente per bellezza. Quindi non solamente borse, occhiali da sole e foulard, per queste stagioni calde non può mancare la cintura. Vediamo adesso insieme quali sono le cinture di tendenza per la primavera estate 2024:

La cintura bassa: l’abbiamo vista indossata da diverse modelle sulle varie passerelle, sta di fatto che la cintura bassa è sottile e delicata, perfetta per rendere ancora più chic il nostro outfit. Perfetta quindi da abbinare a minigonne o a jeans dritti, ma anche ad abiti mini.

La cintura maxi: di forte tendenza in questo 2024 sono ad esempio le borse maxi e anche i capi oversize, quindi anche le cinture maxi sono una scelta vincente. Assolutamente perfetta da portare su abiti midi o lunghi, in grado di esaltare ancora di più il nostro look. Anche su una gonna lunga è assolutamente perfetta da indossare.

La cintura con strass: quest'anno è l'anno nel quale più ci si veste scintillanti più si è di moda, basta vedere quanti capi ricoperti di paillettes o di strass ci sono. Se però non li amate, ecco che per dare un tocco scintillante al vostro look potete optare per la cintura con strass, perfetta per una serata fuori, magari su una minigonna di colore nero.

La cintura nera: nonostante con la bella stagione il nero si tenda a indossarlo di meno, una cintura nera può rendere ad esempio un paio di pantaloni bianchi ancora più eleganti. In poche parole non può proprio mancare nel nostro armadio.

La cintura con borchie: per chi vuole un look super rock, ecco che indossare una cintura con borchie è la scelta vincente, oltre che super cool.

Come indossare al meglio la cintura

Come abbiamo appena visto, la cintura è l’accessorio must have della primavera estate 2024. Oltre al modo classico, ovvero infilandola nei passanti di gonne e pantaloni, oggi per dare ancora più risalto ad esempio a un abito è di forte tendenza indossarla legata in vita. In questo modo il nostro outfit sarà ancora più elegante e difficilmente passerà inosservato. Sulle passerelle abbiamo visto anche diverse modelle indossare più cinture insieme, per un effetto davvero super. E voi, siete pronte a sfoggiare le vostre cinture?

