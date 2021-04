Quali cibi preferire per combattere la cellulite: tutti gli alimenti detox da portare a tavola.

Cos’è la cellulite

La cellulite consiste nell’infiammazione dei tessuti sottocutanei dovuta ad un eccesso di adiposità. Il grasso in sostanza infiamma le cellule della pelle, causando il tipico effetto ‘buccia d’arancia’.

Questo fenomeno avviene soprattutto nelle zone delle cosce e dei glutei e spesso si prova dolore facendo pressione su queste parti del corpo. La cellulite è spesso associata alla ritenzione idrica: il grasso accumulato nei tessuti sottocutanei trattiene l’acqua in eccesso e provoca ulteriori dolori e irrigidimento. Si rivela fondamentale l’assunzione di cibi adatti, ricchi di acqua e sali minerali.

Cibi detox contro la cellulite

Un eccessivo consumo di sale, condimenti grassi come il burro e l’olio e soprattutto zuccheri complessi e carboidrati sicuramente sono alimenti da evitare. Per evitare la formazione della cellulite esistono però dei cibi detox specifici che dobbiamo prediligere.

I germogli ad esempio aiutano nel drenaggio dei liquidi combattendo anche la ritenzione idrica. Germogli di finocchio, di porro e di cavolo rosso sono funzionali all’eliminazione delle scorie dell’organismo e si possono consumare all’interno di ricette dolci o salate.

Le verdure di colore verde poi sono ottime alleate contro la cellulite: esse contengono infatti potassio in grande quantità, che aiuta la diuresi.

Via libera quindi a piselli, spinaci, lattughe, asparagi e menta. Gli asparagi in particolare sono un vero toccasana, essendo perlopiù composti da acqua e abbassando i livelli di glicemia.

I cibi che contengono Omega 3 sono perfetti detox anticellulite in quanto utili a ridurre l’infiammazione dei tessuti sottocutanei e aiutano anche a livello ormonale per le donne. In questo gruppo sono compresi pesci come le alici, lo sgombro, il tonno ma anche legumi, cereali e frutta secca.

Non bisogna trascurare l’assunzione di frutta e verdura che è fondamentale per una corretta idratazione e per disintossicarsi dalle scorie. Cetrioli, sedano, ananas, uva e papaya sono i più adatti a combattere la cellulite.

LEGGI ANCHE: Cellulite ai glutei: cause, sintomi e come eliminarla