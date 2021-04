Si sa, purtroppo, la cellulite è un problema che colpisce la maggior parte di noi donne. Non si tratta solo di un inestetismo cutaneo, ma va a lavorare più a fondo, coinvolgendo anche l’aspetto emotivo. Ci sono diverse soluzioni per migliorarla come degli esercizi di fitness, dei trattamenti invasivi e più specifici, ecc.

Ma si può anche cercare di risolvere o limitare di molto il problema con rimedi più naturali, lo stesso veramente efficaci. Vediamo qui di seguito tutti i rimedi naturali contro la cellulite e la ritenzione idrica.

Le cause della cellulite

Anche se la cellulite è un problema ampiamente diffuso e che trova la sua origine in una cattiva circolazione sanguigna, prima di adottare rimedi risolutivi, è bene individuarne le cause. Il più delle volte, infatti, non è a causa del peso o di una cattiva alimentazione; sì sicuramente il cibo e gli alimenti possono influire positivamente o negativamente sulla ritenzione idrica.

Ma non sono il fattore scatenante o per lo meno, non l’unico.

Ci sono diversi fattori che vanno ad incidere come sbagliate abitudini di vita, mancanza di attività fisica, quindi uno stile di vita prevalentemente sedentario. E ancora, abuso di fumo e alcool oppure, nella maggioranza dei casi, il problema è legato a fattori genetici, ormonali e vascolari.

Al di là di quale sia la causa principale, è bene ricordare che la cellulite non può essere eliminata del tutto.

Si può sì migliorarne l’aspetto, limitarla e ridurla, ma non sconfiggerla completamente. Al contrario, per quanto riguarda la ritenzione idrica, su questa si può lavorare ampiamente e risolvere la situazione con ottimi risultati. E di conseguenza, risolvendo questo problema, ne potrebbe trarre maggior beneficio anche la cellulite.

Rimedi naturali contro la cellulite e la ritenzione idrica

Quali sono i rimedi più efficaci per contrastare gli effetti della cellulite e della ritenzione idrica? Per prima cosa, un buon consiglio è quello di bere molto, almeno due litri al giorno. Oltre all’acqua, potete integrare delle tisane drenanti e detox, che vanno ad eliminare le impurità e i liquidi in eccesso, rendendo la pelle più limpida e asciutta. Esempi di tisane alle erbe sono il finocchio e le foglie di betulla, ottimi per la diuresi e il sistema linfatico.

Poi, non dobbiamo dimenticarci dell’alimentazione. Gli alimenti da favorire sono quelli a base di fibre che migliorano la funzione intestinale e depurano l’organismo. Esempi utili sono tutte le verdure dal colore verde e dall’effetto depurativo come finocchi, cicoria, cime di rapa, coste, carciofi, ortica, cavolfiore, broccoli, spinaci, ecc.

Poi, un rimedio naturale ed efficace è l’utilizzo di oli essenziali che vanno a lavorare sul drenaggio stimolando i ristagni linfatici. Da utilizzare sono quelli a base di betulla, di limone o rosmarino. Infine, un buon consiglio da seguire è quello dello scrub al caffè. Non serve altro che prendere i fondi del caffè, strofinarli sulla pelle insieme a dell’olio di cocco o mandorle e avvolgere le gambe con della pellicola trasparente. Mantenere l’impacco per circa venti minuti. Il risultato sarà sensazionale: la pelle risulterà più drenata, limpida e depurata dalle tossine in eccesso.