Benedetta Caretta è una giovane cantante italiana, nonché caposquadra del nuovo talent show targato Mediaset “Io Canto Family”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Benedetta Caretta, chi è: fidanzato, età, canzoni

Benedetta Caretta è una giovane cantante italiana, nota al pubblico da quando, all’età di 14 anni, vinse il talent canoro “Io Canto” condotto da Gerry Scotti. Benedetta è nata il 1° luglio del 1996 a Carmignano del Brenta, in Veneto, ha quindi 27 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. Appassionata di musica fin da quando era piccola, si è poi laureata in canto jazz al Conservatorio. La vittoria di “Io Canto” nel 2010 le ha consentito di studiare alla New York Film Academy, che l’ha fatta crescere come persona e come artista. Per quanto riguarda la sia carriera musicale, “Io Canto“ è stato senza dubbio il trampolino di lancio per Benedetta che, nel 2012, ha fatto il suo debutto discografico con il suo primo disco, che conteneva anche l’inedito “Counting down the days”. Nel 2015 ha incantato il pubblico cantando in duetto con Riccardo Cocciante il brano “L’amour exist encore”, e ha cominciato a collaborare anche come autrice e compositrice. Nel 2019 Benedetta Caretta ha iniziato a collaborare con Stjepan Hauser, ovvero il violoncellista croato dei 2Cellos, e ciò l’ha portata a farsi conoscere ancora di più. Nel corso di una intervista a “Verissimo“, la Caretta ha raccontato a Silvia Toffanin che le piacerebbe molto un giorno partecipare al Festival di Sanremo, ma che fino a ora non ha mai pensato di proporre i suoi brani. Per quanto riguarda la sua vita privata, Benedetta è molto riservata in merito, quindi non sappiamo se al momento sia fidanzata oppure no. In passato si era parlato di una relazione con il vincitore di Amici nel 2019, ovvero il cantante Alberto Urso, ma nessuno dei due diretti interessati ha mai confermato il gossip. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 1 milione di follower.

Benedetta Caretta: caposquadra a “Io Canto Family”

Dopo la vittoria nel 2010, Benedetta Caretta è stata una presenza costante nelle varie edizioni di “Io Canto”. Oggi infatti è una dei caposquadra della nuova edizione del talent, ovvero “Io Canto Family”. Non c’è Gerry Scotti alla conduzione ma la sua amica e collega Michelle Hunziker. In giuria c’è invece il debutto di Fabio Rovazzi, che va ad aggiungersi a Orietta Berti, Al Bano e Claudio Amendola. Gli altri caposquadra assieme a Benedetta Caretta sono Iva Zanicchi, Anna Tatangelo, Fausto Leali, Mietta e Cristina Scuccia. La prima puntata di “Io Canto Family” è andata in onda ieri sera, 20 maggio 2024. Sono 12 le coppie familiari pronte a sfidarsi in questa nuova edizione del talent show. Il premio finale consiste in 50mila euro.

