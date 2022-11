Chiara Ferragni è stata travolta dalle polemiche per aver fatto una visita privata al Museum of Dreamers a scapito di altre persone in attesa al museo

Chiara Ferragni è stata travolta da una vera e propria andata di polemiche dopo che, nelle scorse ore, si sarebbe recata a una visita privata – per lei e i suoi amici – al Museum of Dreamers, mentre altre persone – in fila da ore o che avevano già acquistato i biglietti – sarebbero state invitate a non entrare al museo.

Chiara Ferragni: la polemica

In queste ore Chiara Ferragni, suo marito Fedez, i loro due figli e un gruppo di amici (anche loro con bambini piccoli) si sono recati a una visita privata al Museum of Dreamers, che per l’occasione ha aperto le porte solo per loro. Le altre persone rimaste fuori in fila o che avevano già acquistato i biglietti per portare i loro figli al museo, a quanto pare, sarebbero state costrette a rinunciare al loro ingresso.

“Siete vergognosi! Oggi avete trattato le persone che hanno comprato regolarmente come di serie B per il divertimento di chi pensa solo a soddisfare i propri capricci senza curarsi delle conseguenze sugli altri…vergognosi loro e vergognosi voi.

Non c’è rimborso o poster che tengano davanti a quello che avete fatto oggi…SCHIFO”. Si legge in uno dei commenti indirizzati ai Ferragnez e al museo, e ancora: “Ah già, avete avuto i sognatori più belli, peccato perderete quelli veri…”.

Al momento Chiara Ferragni e suo marito non hanno replicato ai commenti di questo tenore e in tanti, tra i suoi fan, si chiedono se lei e Fedez lo faranno.