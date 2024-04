Chiara Ferragni dopo aver trascorso alcuni giorni a Venezia, è rientrata a Milano per recarsi al Fuorisalone. Il suo vestito scomposto ha subito attirato l’attenzione. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Chiara Ferragni spiazza tutti al Fuorisalone: l’outfit scomposto è cool

Da quanto è tornata da Dubai, dove ha trascorso le vacanze di Pasqua assieme ai due figli, Leone e Vittoria, Chiara Ferragni è sparita dai social. L’influencer infatti non ha più postato nulla per diverse settimane. Ma eccola che qualche giorno fa è tornata su Instagram, postando alcuni scatti che la ritraevano a Venezia, con indosso un abito nero con spacco vertiginoso definito come un “revenge dress”, ovvero “il vestito della vendetta“, perché assomiglia tantissimo al vestito indossato da Lady D dopo il divorzio da Carlo. La Ferragni è poi rientrata a Milano ed eccola postare un’altra carrellata di foto che sta volta la vede al Fuorisalone, con indosso un altro abito che ha davvero spiazzato tutti. Chiara ha scelto un abito bianco firmato Nensi Dojaka, ed è un abito scomposto, in quanto formato da una specie di coprispalle cropped di colore bianco che lascia scoperto il reggiseno nero. Il sotto è invece formato da una gonna lunga a sirena sempre di colore bianco che lascia intravedere le culotte di colore nero. A completare il look una mini bag firmata Chanel di colore nero, mentre questa volta Chiara ha deciso di lasciare i capelli sciolti e lisci. Insomma, la Ferragni ha scelto un abito sexy e super cool per quello che è a tutti gli effetti un ritorno in grande stile.

Il ritorno di Chiara Ferragni

Ancora non si sanno i motivi che hanno spinto l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni a sparire dai social per diverse settimane, subito dopo la vacanza con i figli a Dubai. Nel periodo di silenzio social c’è stata anche l’intervista a Fedez da parte di Francesca Fagnani per “Belve”, intervista che la Ferragni per il momento non ha voluto commentare. I rapporti tra Chiara e il rapper sembrano piuttosto freddi, anche se Fedez ci ha tenuto a dire che comunque vada Chiara sarà sempre la donna più importante della sua vita. Quello che è certo è cha la Ferragni è tornata sui social con grande stile. Dapprima postando alcune foto che la ritraevano a Venezia, dove ha partecipato all’inaugurazione della mostra Musei delle Lacrime del suo amico Francesco Vezzoli, indossando un abito lungo nero caratterizzato da uno spacco vertiginoso firmato Mônot da 1.295 euro. Il vestito, oltre dallo spacco vertiginoso, è caratterizzato da un design elasticizzato, collo alto, maniche corte e chiusura posteriore con zip. Come detto prima, l’abito ricorda molto quello indossato da Diana dopo la fine del matrimonio con Carlo, perciò è stato subito definito un “revenge dress”. E adesso eccola con l’abito scomposto, che ha lasciato tutti senza parole.

