Chiara Ferragni e Fedez, Giulia De Lellis: “Qui ho riso forte, sorry”, cosa sta succedendo tra le due influencer?

Cosa sta succedendo tra Giulia De Lellis, Chiara Ferragni e Fedez, dopo l’uscita dello speciale di Sanremo della loro serie tv The Ferragnez? Una lite sfiorata sui social network, storie pubblicate e poi rimosse e commenti e risposte.

Nelle ultime ore sui social network è andata in scena una lite (o quasi) tra Giulia De Lellis e Chiara Ferragni. Le due influencer si sono lanciate alcune accuse, anche se in modo molto velato, che non sono passate inosservate. I follower hanno subito iniziato a parlare di dissing, seguendo con grande curiosità tutti gli indizi lasciati dalle due donne, sempre molto attive sui social network. Il motivo di questa lite sfiorata riguarderebbe una storia di Instagram condivisa da Giulia De Lellis, che poi è stata rimossa. L’influencer aveva condiviso un post di Selvaggia Lucarelli che, dopo aver visto lo speciale Sanremo della serie tv The Ferragnez, aveva commentato in modo ironico e provocatorio. Tra le varie frecciate della giornalista, spicca quella che definisce Fabio Maria D’Amato, ovvero il general manager, il vero “marito” di Chiara Ferragni, considerata dalle lacrime troppo facili. È proprio questo pezzo di testo che è stato condiviso da Giulia De Lellis. “Qui ho riso forte, sorry” ha scritto l’influencer, condividendo le parole di Selvaggia Lucarelli. Lo Speciale Sanremo della serie The Ferragnez è uscito su Amazon Prime il 14 settembre e nel giro di poche ore ha ottenuto un grande successo. I fan erano molto curiosi di conoscere i retroscena dell’esperienza di Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston e della sua famosa lite con Fedez.

Giulia De Lellis e la storia sui Ferragnez: la replica di Chiara Ferragni e Fedez

La replica dei Ferragnez è arrivata poco dopo, sempre tramite social. Chiara Ferragni e Fedez hanno lasciato intendere su Twitter di aver colto la provocazione di Giulia De Lellis, tutto in modo molto contenuto e velato. Fedez ha messo un like ad un tweet rivolto proprio a Giulia De Lellis. Il tweet in questione diceva: “Ma parlaci un po’ dei festini in Israele, Giulia, così ridiamo anche noi ad alta voce, non credi?”. Chiara Ferragni ha messo mi piace ad un post dell’account @disordinata(mente), che ha puntato l’attenzione sul gesto poco carino dell’influencer. “Potrei parlare della falsa mancata solidarietà femminile, della misoginia da donna a donna o dell’assenza di obiettività perché in questo commenti tutto è lecito solo quando si parla di un grande successo come quello della Ferragni” ha scritto l’account, ottenendo il like di Chiara Ferragni. La coppia ha deciso di rispondere a Giulia De Lellis con qualche like che non è passato inosservato ai fan. I due hanno preferito non rispondere in modo diretto, per evitare di portare avanti un’eventuale lite. La storia di Giulia De Lellis è poi stata rimossa.