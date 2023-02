Cecilia Rodriguez, gaffe piccante su Instagram: “Vado a fare un…”

Cecilia Rodriguez ha lasciato perplessi i suoi follower, con una gaffe un po’ piccante durante una sponsorizzazione sul suo profilo Instagram. La donna ha sbagliato a pronunciare una parola, scatenando una vera e propria gaffe “hot”.

Cecilia Rodriguez stava parlando con i suoi follower su Instagram e, dopo aver sponsorizzato un brand e aver fornito il suo codice sconto, ha pronunciato una frase che ha lasciato perplessi i suoi follower. Augurando una buona serata a tutti i suoi fan ha commesso una gaffe. “Vado a riposarmi, vado a fare un pisellino….” ha dichiarato Chechu, confondendo la parola con “pisolino“. Rendendosi subito conto della gaffe appena commessa, ha cercato di rimediare in una nuova storia.

“Volevo dire pisolino! Quell’altro l’ho già fatto stamattina…” ha dichiarato, ridendo, e dando un senso ancora più piccante alla sua frase, anche grazie alla decisione di taggare Ignazio Moser nella storia. Con questa gaffe e la sua storia “riparatrice”, Cecilia Rodriguez ha smentito la teorie su una presunta crisi tra lei e il suo compagno.

Le voci sulla presunta crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Nonostante le smentite sulla rottura tra Cecilia e Ignazio, sembrava che la sorella di Belen non fosse così tranquilla.

In una delle ultime storie pubblicate su Instagram i follower hanno pensato che Cecilia stesse mostrando la sua insicurezza. Mentre era in macchina che guidava, ha ripreso il suo fidanzato mentre correva per strada per fare attività fisica. Molti utenti hanno avanzato il dubbio che la Rodriguez stesse pedinando Ignazio Moser. Il gossip era convinto che l’ex ciclista avesse tradito la sorella di Belen. ma lei stessa ha smentito questi rumors con i fatti. In una storia ha pubblicato una foto di Ignazio mentre dormiva, un’immagine tenera che ha nuovamente smentito le insistenti voci su crisi e tradimenti.