Chiara Ferragni: il crop top a righe di Zara è il must have della Primavera 2023

Le tendenze per la Primavera 2023 continuano a sbocciare come fiori: in cima alla classifica c'è il crop top a righe di Chiara Ferragni

La Primavera 2023 oltre a portare i primi raggi di sole e un’atmosfera più calda, riesce sempre a portare novità anche per quello che riguarda il mondo della moda e, ovviamente, quello delle tendenze. E chi, se non Chiara Ferragni, può parlare di tendenze? Non solo ne parla, ma le sfoggia direttamente, dimostrando anche che a volte, la semplicità, riesce a conquistare, proprio come il suo crop top a righe di Zara.

Chiara Ferragni: il crop top a righe di Zara è obbligatorio a Primavera

Chi l’avrebbe mai detto che un capo così semplice avrebbe raggiunto la vetta più alta delle tendenze? Eppure è esattamente così: il crop top a righe di Chiara Ferragni è forse uno dei capi must have della Primavera 2023. Il brand è Zara e il mood è quello delle classiche stripes bianco-nere, perfetto in ogni contesto.

Quanto costa il crop top a righe di Zara di Chiara Ferragni?

Un crop top essenziale, minimale, ma esteticamente di impatto e super alla moda. Chiara Ferragni è riuscita a lanciare la tendenza per la Primavera 2023 con meno di 15 €. Pensate infatti che il crop top in questione, sul sito ufficiale del brand ha un prezzo pari a 12,95 €: un affare incredibile se pensiamo alla resa di stile!

Il crop top è composto dal 69% di viscosa e dal 31% di poliammide.

Perfetto da sfoggiare proprio durante la bella stagione, il crop top a righe di Chiara Ferragni deve entrare obbligatoriamente in tutti i guardaroba. Un prezzo speciale per un effetto fashion assolutamente imperdibile.

Come abbinare il crop top a righe di Chiara Ferragni: il look dell’influencer e altri consigli di stile

Nel suo viaggio in Sudafrica Chiara Ferragni non ha saputo rinunciare allo stile. In una delle sue giornate di road trip ha pensato bene di sfoggiare un look costruito ad hoc sulla tendenza della Primavera 2023. L’immancabile crop top a righe di Zara black & white l’imprenditrice lo ha abbinato a un paio di pantaloni joggers neri.

Un outfit comodo replicabile un po’ ovunque, che sia una gita fuoriporta, un momento di shopping o una passeggiata in centro con le amiche.

In realtà il crop top a righe di Zara scelto da Ferragni può essere abbinato davvero in moltissimi modi. Provate a immaginarlo con un paio di jeans a vita alta, sneakers bianche ai piedi e giacca in pelle in stile biker: non male, no? Se invece volete ottenere un effetto più soft chic e avete in programma un apericena nel vostro locale preferito beh, la soluzione è sempre dietro l’angolo. In tal caso provate ad abbinare il crop top a righe di Zara a un bel paio di pantaloni a vita alta neri wide leg e abbinateci sopra un blazer oversize lasciato aperto. Ai piedi o sneakers o, perché no, un paio di scarpe col tacco: scegliete voi il modello più adatto a voi.

A volte basta davvero poco per costruire un outfit perfetto e a volte il prezzo non significa nulla. A contare, in questi casi, è l’estetica e la totale capacità di adattarsi agli stili: il crop top a righe di Zara farà sbocciare tutti i fiori a Primavera.