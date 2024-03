Sul settimanale de L’Espresso Chiara Ferragni viene ritratta come Joker e scoppia la polemica. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Chiara Ferragni come Joker: l’Espresso la deride

Sulla copertina del settimanale l’Espresso l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni viene ritratta come Joker e sui social è già scoppiata la polemica. C’è chi pensa che sia come un’offesa a tutte le donne, alla viglia tra l’altro della Festa della Donna, chi una violenza gratuita. Tra i commenti troviamo anche “questa copertina è lontanissima dal giornalismo che si rispetti” e “anche questo lo trovo un errore di comunicazione. De L’Espresso, però. E non facciamo poi troppo gli stupidi se la gente empatizza con Chiara Ferragni #spiazzante.” Ma c’è anche chi invece ha apprezzato l’ironia del settimanale: “per la Festa della Donna l’Espresso ha deciso di fare le cose in grande”. In realtà l‘Espresso ha semplicemente fatto un’inchiesta molto approfondita sul caso Ferragni e in molti magari non sono al corrente che il settimanale non è la prima volta che usa questi toni. Sulla copertina, oltre alla foto di Chiara Ferragni in versione Joker, c’è scritto quanto segue: “Ferragni Spa. Il lato oscuro di Chiara. Una rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie. Tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco. L’influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa.” Come detto poc’anzi, il settimanale usa spesso la satira, quindi la polemica sulla copertina di Chiara Ferragni -Joker non ha alla fine molto senso, in quanto anche altri personaggi illustri come per esempio la premier Giorgia Meloni, Donald Trump e Silvio Berlusconi sono finiti sulla copertina del settimanale con questo tipo di copertine. L’Espresso sarà in edicola domani. Per il momento Chiara Ferragni non ha al momento fatto dichiarazioni riguardo alla copertina.

Chiara Ferragni e la gogna mediatica

Sono mesi difficili per Chiara Ferragni, che dallo scorso dicembre sta vivendo il periodo più nero della sua carriera, a seguito dello scandalo del pandoro Balocco, e della sua vita privata, vista la crisi con il marito Fedez, che non vive più con lei e i figli, Leone e Vittoria. Domenica scorsa la Ferragni è stata ospite di Fabio Fazio sul Nove a “Che Tempo Che Fa”, e ha parlato anche della gogna mediatica delle ultime settimane che, tra l’altro, sembra ben lontano dal finire. Ecco che cosa ha detto Chiara: “sto bene, sono contenta di essere qui, è stato un periodo tosto, ma tutto va messo nel giusto contesto e dimensione. Mi sono trovata al centro di una ondata di odio. Si penserebbe che una come me sia preparata a una cosa del genere, ma niente ti prepara alla violenza di certi attacchi, è stato difficile anche per me, che sono una persona iper preparata a cose di questo tipo.”

