Radio Norba Battiti Live, l’evento musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, è iniziato il 17 giugno 2022 e si concluderà domenica 10 luglio 2022.

La musica è tornata a essere la protagonista dell’estate, la stessa che ci ha fatto tornare a respirare un po’ di libertà in più, cantando e ballando e godendoci la festa.

A proposito di musica, dunque, bisogna sottolineare che il Radio Norba Battiti Live 2022 oltre a essere un evento principalmente canoro, in cui a calcare il palco sono cantanti di successo con le loro hit estive, è un evento che vede anche un’altra categoria come protagonista importante: la danza.

Chi sono i ballerini e le ballerine del Radio Norba Battiti Live 2022?

Ormai è assodato: la performance canora, se accompagna da una coreografia, diventa potentissima.

Ecco perché, proprio come nelle edizioni precedenti, anche per il 2022 gli artisti che si esibiscono con i loro pezzi estivi dal ritmo ballerino, sono accompagnati da un corpo di ballo in grado di esaltare ancora di più l’atmosfera.

Sicuramente i più esperti e le più esperte ci avranno fatto caso sin da subito, ma possiamo dire che tra i volti dei ballerini ci sono alcune personalità che arrivano direttamente dalla Scuola di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e che da ventuno anni dà la possibilità a tantissimi talenti di emergere e fare carriera.

A riprendere il palco del Battiti Live come ballerino vi è Tommaso Stanzani, già protagonista del corpo di ballo nell’edizione precedente. Il fidanzato di Tommaso Zorzi, però, non è il solo a essere approdato direttamente da Amici; tra le ballerine, infatti, spiccano Martina Miliddi (ballerina della ventesima edizione come allieva di Lorella Cuccarini) e Cosmary Fasanelli (ventunesima edizione), reduce dalla conclusione con la storia con Alex Rina, il cantante che aveva conosciuto proprio nel talent. Tra i ballerini, invece, arrivano Christian Stefanelli e Nunzio Stancampiano, entrambi partecipanti della ventunesima edizione di Amici. I due ballerini hanno accompagnato, nella prima puntata, l’esibizione di Ana Mena, sulle note di Duecentomila ore.

Oltre ai volti di Amici di Maria De Filippi, però, compaiono anche quelli delle ragazze protagoniste del corpo di ballo; oltre alle già citate Martina Miliddi e Comsary Fasanelli, infatti, compaiono anche Megan Ria (inserita nel video di Tribale, il nuovo singolo di Elodie), Federica Posca e Maria Grazia Tallei.

Il gruppo è apparso sin da subito molto affiatato e si è anche ripreso più volte pubblicando sui social video e foto delle serate trascorse insieme.

Il palco di Battiti Live 2022 dà spazio ai talent

Chi esce da Amici di Maria De Filippi ha grandissime possibilità di ottenere nuove esperienze esilaranti; ne sono un esempio i ballerini citati sopra, ma ne sono un esempio anche i cantanti e le cantanti che partecipano a uno dei talent più famosi della tv italiana.

Il palco del Radio Norba Battiti Live 2022, infatti, sente le voci di ex allievi della scuola, come Albe, Luigi Strangis (il vincitore), Alex Rina, LDA e anche Sissi. Dall’edizione Amici 20, invece, arrivano i nomi di Aka7even, Deddy e Tancredi.