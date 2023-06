Hailey Bieber è la compagna di Justin Bieber. I due sono molto innamorati, ma la modella ha paura di avere figli, nonostante il suo desiderio di maternità. Scopriamo insieme il motivo di questo timore.

Chi è Hailey Bieber: perché la modella ha così tanta paura di avere figli?

Hailey Baldwin e Justin Bieber sono una coppia molto innamorata. Nel 2018, quattro mesi dopo la fine della storia con Selena Gomez, durata ben otto anni, è arrivato l’annuncio. Una tempistica che non è piaciuta ai fan della coppia Jelena, che sono sempre stati convinti che la relazione tra il cantante e Hailey Baldwin fosse nata in modo clandestino. Da quel momento la modella nipote di Alec Baldwin è diventata bersaglio di hater, che l’hanno subito additata come “l’altra”, arrivando ad insultarla costantemente sui social network. Sono passati ben 5 anni, ma questa tortura non si è ancora placata, tornando ciclicamente a diventare insostenibile. Hailey è molto innamorata di Justin Bieber, i due hanno una relazione solida, e lei lavora molto come modella ed è molto apprezzata. Ma tutto questo dissing social è diventato il motivo per cui ad oggi la donna ha paura di diventare madre.

In un’intervista al Sunday Times, Hailey Bieber ha ammesso di provare un forte desiderio di maternità, che viene frenato dall’odio costante che riceve sui social network. “Piango letteralmente tutto il tempo per questo motivo. Voglio così tanto avere dei bambini ma ho paura. È già abbastanza che le persone dicano cose su mio marito o sui miei amici. Non riesco a immaginare di dover affrontare persone che sparlano del mio bambino” ha dichiarato la 26enne. La giovane, sempre in prima linea per sensibilizzare sull’impatto dei social sulla salute mentale, su Instagram aveva ammesso di non essere in un periodo particolarmente facile e di sentirsi molto insicura e fragile. Lo ha dichiarato lei stessa, spiegando che dall’inizio del 2023 ha dovuto affrontare dei momenti molto difficili e tristi. Purtroppo l’odio sui social non si è mai placato e Hailey Bieber continua dopo anni ad essere considerata come il motivo della rottura tra Justin Bieber e Selena Gomez, una delle coppie più amate di sempre.

Chi è Hailey Bieber: la malattia

Nella sua intervista al Sunday Times, Hailey Bieber ha ricordato anche quando nel marzo 2022 è stata colpita da un mini ictus, raccontando che sul web regnava assoluta “disinformazione” sulle sue condizioni di salute. La donna ha raccontato che il giorno dopo il suo ricovero la notizia era già online e stavano già facendo molte supposizioni, per cui voleva essere lei a raccontare chiaramente cosa era successo, per evitare fraintendimenti. “Se lasci che cose del genere ti zittiscano, permetti alle persone di dettare come vivi la tua vita” ha dichiarato, sottolineando che a volte vorrebbe essere un eremita, restare a casa, lontana da tutti, ma che non lo fa perché non è quel tipo di persona. L’accanimento social nei suoi confronti, che va avanti da ben cinque anni, e il continuo circolare di informazioni false, sono il motivo per cui ha molta paura di avere figli, nonostante il grande desiderio.