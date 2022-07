Come replicare le unghie di Hailey Bieber

Le unghie di Hailey Bieber hanno fatto impazzire tutte, diventando un vero e proprio sogno per molte donne. Affusolate, lunghe e naturali, l’effetto è davvero incredibile. Ecco come replicarle a casa.

Le unghie di Hailey Bieber

Mai eccessive e sempre molto delicate, le sue unghie sono in grado di riflettere i tratti del suo stile, che è sempre molto elegante, anche de deciso, e molto dolce, seppur audace in alcune occasioni. Inoltre, hanno un aspetto luminoso e brillante che, proprio come la sua pelle, le fa sembrare come se fossero ricoperte di un soffice strato di glassa, molto simile a quello delle famose ciambelle. La prima linea di prodotti di skincare del suo brand, Rhode, è stata pensata proprio per donare alla pelle delle persone lo stesso effetto glazed per cui la giovane modella è diventata famosa nel mondo del beauty.

Lo stesso effetto che ritroviamo nelle sue unghie. Come ha raccontato lei stessa in un’intervista su Refinery 29, il segreto che si nasconde dietro alla sua manicure sempre perfetta è in realtà una persona, ovvero la sua nail artist di fiducia, che si prende sempre cura delle sue unghie. Si chiama Zola Ganzorig ed è proprio grazie a lei che la manicure di Hailey Bieber è diventata famosa. Lei ha trovato il modo per dare alle sue unghie una leggera nota di colore e mescolarla a un finish glowy, ottenendo un effetto davvero molto apprezzato dalle donne, che vorrebbero sempre avere delle unghie proprio come le sue.

Le unghie di Hailey Bieber: come replicarle a casa

Nella sua intervista su Refinery 29, Hailey Bieber ha spiegato che il trucco sta nel passare solo un sottile strato di colore sulle unghie, che deve poi essere sigillato da uno strato di top coat e da una polvere brillante, che consente di realizzare quell’effetto luccicante che sta facendo letteralmente impazzire tutti i suoi follower. Per capire meglio e con più precisione come riuscire a replicare la manicure nude sfoggiata dalla moglie di Justin Bieber al Met Gala, basta semplicemente andare a curiosare nel profilo Instagram della sua nail artist dove, tra foto e video, si trova anche un utilissimo tutorial per spiegare, passo dopo passo, come realizzarle personalmente. Prima di tutto, Zola crea una base con un gel resistente, con 30 secondi di lampada, e sopra applica il famoso strato di smalto bianco latte, che viene poi fissato con una passata di top coat dal finish shiny, entrambi i passaggi con 60 secondi di lampada. Gli ultimi due step, dopo aver rimosso gli eccessi con qualche goccia di alcool, consistono nell’applicare uno strato di brillantini molto fini per le unghie, con l’aiuto di un pennellino, e rivestirli con un’ulteriore passata di top coat, con altri 60 secondi di lampada. Seguendo questi semplici passaggi ricostruiti nel suo tutorial, si riesce ad ottenere il meraviglioso effetto della manicure di Hailey Bieber, che è stata un vero successo.