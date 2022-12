Vincitrice di due Emmy Awards, star di Senti chi parla, Kirstie Alley è stata un’attrice e una produttrice cinematografica di grande successo. La sua carriera l’ha vista protagonista di numerosi progetti di cinema e di televisione.

È scomparsa all’età di 71 anni il 5 dicembre 2022.

Kirstie Alley: la vita e la carriera dell’attrice

Nata a Wichita, Kansas, sotto il segno del Capricorno il 12 gennaio 1951, Kirstie Alley è stata una grande attrice di cinema e di televisione. Nata da una famiglia metodista, Alley dopo il diploma decide di iscriversi all’Università, che però abbandona dopo qualche tempo per inseguire il suo sogno più grande: diventare un’attrice.

La vita di Kirstie Alley non è stata sempre rosea e serena; la madre, Lilian Mickie, infatti, morì nel 1981 a causa di un incidente stradale provocato da un uomo ubriaco al volante e la vicenda fu scioccante per lei e naturalmente anche per il padre, Robert Deal Alley, uomo d’affari.

Non solo: in quegli anni Alley cercava nuove occasioni lavorative, ma a causa della difficoltà nel trovarle e a causa anche della sua prima separazione dal primo marito Bob Alley, la crisi arrivò molto presto. L’attrice, infatti, cade in depressione e si rifugia nell’uso di sostanze stupefacenti. Il periodo fu molto buio, ma Kristie riesce a chiedere aiuto e a disintossicarsi.

Verso la fine degli anni ’70 Alley comincia ad apparire in alcune trasmissioni televisive, soprattutto quiz, ma è nel 1982 che finalmente debutta al cinema con Star Trek II – L’ira di Khan.

Dopo quella esperienza ne cominciano altre: Kristie Alley recita sia in film, sia in serie-tv, tra cui: Runway, Nord e Sud, Nord e Sud II e Cin Cin, la sitcom in cui veste i panni di Rebecca Howe e che le fa vincere un Emmy Awards e un Golden Globe.

Nel 1989 entra ufficialmente nel cast di Senti chi parla (e i rispettivi sequel) insieme all’amico e collega John Travolta. Il film ebbe un successo grandioso e ancora oggi è ricordato positivamente dal pubblico. Lo stesso anno recita anche nel film Matrimonio a 4 mani, mentre qualche anno dopo, nel 1997, ottiene una parte in Harry a pezzi (regia di Woody Allen).

La carriera di Kirstie Alley continua a gonfie vele, tant’è che dal 1997 al 2000 è protagonista di un’altra sitcom di enorme successo: L’atelier di Veronica. Purtroppo, però, dopo l’esperienza nell’ultima sitcom la sua vita cambia: il divorzio dal secondo marito, Parker Stevenson comporta il declino della sua carriera da attrice e Alley inizia ad avere problemi di salute, legati soprattutto al suo rapporto con il cibo. Nonostante le evidenti difficoltà, l’attrice decide di giocare con l’autoironia e dà vita a una nuova serie, Fat Actress, un incrocio tra una sitcom e un reality.

Nel 2010 partecipa al programma Dancing with the Stars dopo il quale intraprende un percorso e riesce finalmente a perdere circa 45 kg di peso. Questa nuova consapevolezza la porta a debuttare, un anno dopo, come modella per lo stilista Zang Toi.

Kirstie Alley è scomparsa all’età di 71 anni il 5 dicembre 2022. Dopo una breve battaglia contro il cancro, scoperto poco tempo prima, l’attrice non ce l’ha fatta.

Vita privata di Kirstie Alley

L’attrice di Senti chi parla è stata sposata inizialmente con Bob Alley, lo storico fidanzato del liceo. Dopo il primo divorzio Kirstie si innamora di nuovo e si sposa con Parker Stevenson nel 1983. Dopo avere subito un aborto spontaneo, i due coniugi decisero di adottare il primo figlio, William, seguito poi, nel 1995, dall’adozione di Lylia. Il matrimonio tra i due trova la fine nel 1997.