Con alle spalle una carriera costellata da oltre 140 ruoli e numerosi premi, è una delle più interessanti icone del cinema contemporaneo. Stiamo parlando del celebre attore e doppiatore statunitense Willem Dafoe. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Ecco tutti i dettagli: moglie, figli, altezza, dove vive, età.

Chi è Willem Dafoe: la sua carriera tra attore e doppiatore

Classe 1955, è nato il 22 luglio ad Appleton, nel Wisconsin. Willem Dafoe inizia la sua carriera frequentando corsi di recitazione alla University of Wisconsin. Nel 1972, si unisce alla compagnia teatrale Theatre X, con cui fa un tour in Europa e negli Stati Uniti, prima di stabilirsi a New York e fondare il Wooster Group. Il suo debutto cinematografico avviene nel 1981 con I cancelli del cielo, una piccola parte che viene rimossa durante il montaggio del film a causa di una sua risata inopportuna sul set. Nonostante questo inizio deludente, ottiene ruoli importanti tre anni dopo in film come Strade di fuoco e Platoon, che gli vale una nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista. Willem Dafoe inizia con successo negli anni ’80, partecipando a film come Mississippi Burning e L’ultima tentazione di Cristo. Negli anni ’90, collabora con registi come David Lynch e Paul Schrader. Nel 2002, ottiene grande successo come Goblin in Spider-Man. Dopo ruoli meno mainstream, come in The Aviator, continua con film di successo come Un sogno chiamato Florida e Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità. Tra i suoi ultimi lavori rientrano The Northman, Morto per un dollaro, Inside, Asteroid City, Povere creature e Finalmente l’alba. Oltre ad essere un attore di successo, è anche un doppiatore affermato. Nel corso della sua carriera ha doppiato numerosi film e serie tv, tra cui i Simpson, Alla ricerca di Nemo e Death Note.

La vita privata di Willem Dafoe: moglie, figli e dove vive

Willem Dafoe è sposato con Giada Colagrande, regista e attrice italiana più giovane di 20 anni. I due si sono conosciuti a Roma, durante le riprese del film Le avventure acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson. Tra i due è stato amore a prima vista. Tanto che, dopo solo un anno dal loro primo incontro, hanno deciso di convolare a nozze il 25 marzo 2005. Attualmente, la coppia non ha figli e vive a Roma a Palazzo Merulana, collocato all’Esquilino, un quartiere a cui l’attore è particolarmente legato.

