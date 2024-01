Quante volte ti sei chiesto chi si nasconde dietro al misterioso Dottore di Affari Tuoi? Oggi sveliamo insieme questo segreto. Se sei curioso di scoprire chi è, leggi fino in fondo l’articolo!

Affari Tuoi, torna su Rai 1 il celebre programma che ha conquistato gli spettatori

Sin dal suo debutto, Affari Tuoi ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama televisivo italiano. Questo programma si è affermato come uno degli show più amati e longevi, che ha catturato il cuore del pubblico per molti anni. Andato in onda dal 2003 al 2017, è tornato a riconquistare la scena televisiva e a dominare gli share di Rai 1 nel 2023 con Amadeus. Difatti, inizialmente il gioco era stato cancellato a causa dei bassi ascolti. Tuttavia, il celebre conduttore ha trovato il modo di rinnovarlo e segnare un vero e proprio record, raggiungendo ben 5 milioni di spettatori.

Nel corso di ogni episodio, i concorrenti selezionati hanno l’opportunità di aprire una serie di scatole numerate, ognuna contenente un premio di valore variabile. L’obiettivo è ottenere il miglior affare possibile, cercando di accumulare premi elevati. Ad intervalli regolari il misterioso Dottore lancerà un’offerta: il concorrente dovrà decidere se accettare o rischiare di perdere tutto continuando a giocare. Alla fine del gioco, rimangono solo due scatole, una delle quali è quella del concorrente. Quest’ultimo dovrà decidere se aprire la scatola o scambiare con l’altra.

Affari Tuoi, chi è l’uomo che si nasconde dietro il misterioso Dottore?

Il Dottore è indubbiamente uno dei personaggi più amati dal pubblico di Affari Tuoi. Ciò che molti spettatori non sanno, però, è che oltre ad essere una figura fondamentale nel percorso dei concorrenti, è uno degli autori del game show. Ma chi è realmente? Si tratta di Pasquale Romano. Classe 1966, è nato il 15 marzo a Ottaviano. Dopo la laurea, inizia a collaborare nella rubrica del Tg2 Gulliver. Nel 1993 passa poi a Mediaset (all’epoca Finivest) e diventa autore di numerosi programmi televisivi come Sarà vero?, Complotto di famiglia, Casa Castagna e Stranamore. Nel 2001, invece, diventa ideatore ed autore de I raccomandati. Per poi arrivare al 2003 quando diventa il celebre Dottore di Affari Tuoi: ha ricoperto questo ruolo fin dalle prime edizioni condotte da Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Flavio Insinna e Max Giusti. Lo ha sostituito per qualche tempo Max Novaresi, per poi ritornare con Carlo Conti e Amadeus. In una recente intervista, ha dichiarato: “Il mio scopo è uno solo: portare il concorrente a un finale significativo. Cerco di valutare psicologicamente l’avversario. Il mio compito è metterli in difficoltà“. Riguardo alla sua vita privata, invece, sappiamo che è sposato dal 2013 con Greta Lomaglio. Dalla loro unione sono nati due splendidi bambini, un maschietto ed una femminuccia.

