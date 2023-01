Chi è Virginia Sanjust di Teulada: tutto sull’ex annunciatrice Rai

Virginia Sanjust di Teulada, classe 1977, è di nuovo al centro delle polemiche. Ex signorina buonasera, la sua vita è stata colpita da numerose batoste

Il suo nome sta facendo il giro del web e delle notizie shock: Virginia Sanjust di Teulada sarebbe accusata di estorsione nei confronti della nonna Antonietta De Pasquale. Ex signorina buonasera, figlia dell’attrice Antonella Interlonghi e nipote di Antonella Lualdi, Virginia Sanjust di Teulada ha lavorato per molti anni come annunciatrice di Rai 1.

Virginia Sanjust di Teulada: tutto sull’ex signorina buonasera

Nata a Roma il 9 aprile 1977 sotto il segno dell’Ariete, Virginia Sanjust di Teulada ha attualmente 46 anni (non compiuti ancora). È figlia dell’attrice Antonella Interlonghi e di Giovanni Sanjust di Teulada, ma non solo. È anche la nipote dell’attrice Antonella Lualdi e per parte paterna discende dall’aristocratica famiglia sarda dei Sanjust di Teulada.

La sua carriera inizia nel 2003, quando approda alla Rai nelle vesti della “signorina buonasera“.

Nel 2004 Sanjust divorzia dal primo marito, Federico Armati, che all’epoca era agente del Sisde e dal quale ha avuto un figlio nel 1998, Giancarlo. Lo stesso anno diventa anche inviata speciale del programma Una giornata particolare, in onda su Rai 1. Successivamente conduce Oltremoda, il programma della domenica notte sempre in onda su Rai 1, sostituendo Fernanda Lessa. Nel 2006 conduce un programma tutto suo sul canale digitale Rai Futura: l’esperienza, però, ha breve durata.

Il 2008 è forse l’anno più burrascoso per Virginia Sanjust di Teulada. Il suo nome, infatti, entra nel bel mezzo di una polemica che la vede protagonista di una relazione “particolare” avuta con l’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. L’accusa che la vede coinvolta è che quest’ultimo le avrebbe assegnato un incarico pubblico grazie a una presunta relazione tra i due. In realtà Sanjust non ha mai ricoperto tale incarico, essendo stato ritirato il decreto di nomina che la riguardava. La relazione “particolare” tra i due pare però esserci stata, come ha dichiarato al stessa Sanjust.

Il 13 febbraio 2008 la Procura della Repubblica di Roma ha trasmesso la denuncia di Armati al Tribunale dei ministri con richiesta di archiviazione. Armati, all’epoca primo marito di Sanjust, fu allontanato dal posto di lavoro e si mosse per denunciare Berlusconi per mobbing nei suoi confronti.

La vita di Virginia Sanjust di Teulada non ha smesso di essere colpita da momenti di grande difficoltà. Nel mese di aprile 2020, infatti, Sanjust è stata accusata di stalking nei confronti di un uomo, motivo per il quale è stata posta agli arresti domiciliari in una casa di cura.

Nel 2023 è imputata per tentata estorsione e danneggiamento ai danni della nonna, violazione di domicilio. Secondo l’accusa, infatti, Sanjust avrebbe messo sottosopra la casa della nonna Antonella Lualdi (88 anni) per ottenere denaro.

Una vita di alti e di bassi, una vita ricca di momenti bui, che hanno contribuito a renderle la vita un vero problema. Il nome di Virginia Sanjust di Teulada ora è connesso alle numerose accuse che la vedono coinvolta, nonostante gli anni brillanti della televisione e di tutte le esperienze vissute dietro i riflettori.

Non più la signorina buonasera che tutta l’Italia conosceva e conosce ancora, ma una donna la cui vita l’ha portata a compiere azioni di difficile gestione.