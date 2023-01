"Black Out - Vite Sospese" è la nuova serie mistery-drama diretta da Riccardo Donna. Andrà in onda a partire da lunedì 23 gennaio su Rai 1.

“Black Out – Vite Sospese” si prepara al suo debutto. La serie mistery-drama prenderà il via lunedì 23 gennaio su Rai 1. Diretta da Riccardo Donna e scritta da Valerio D’Annunzio, Michela Straniero, Peppe Millanta e Andrea Valagussa.

La trama di “Black Out – Vite Sospese”

La trama ruota attorto ad una comunità del piccolo paese nella Valle del Vanoi, in Trentino. A seguito di una valanga si ritrovano tutti isolati dal resto del mondo. Un’esperienza davvero terribile che li obbligherà a fare i conti con se stessi e con gli altri.

Tuttavia, dietro la cornice di questa terribile vicenda c’è qualcosa che sconvolge ancora di più gli equilibri. La consapevolezza che, tra di loro, potrebbe nascondersi un assassino.

L’elettricità è saltata e le comunicazioni sono state completamente interrotte. Anche i clienti del lussuoso albergo ed esclusivo polo sciistico del paesino sono rimasti intrappolati. Come andrà a finire?

Il protagonista di “Black Out – Vite Sospese”

La storia è incentrata sulla vita di Giovanni Lo Bianco. Un broker finanziario di Napoli che, dopo la morte della moglie, decide di trascorrere una vacanza con i suoi figli nella speranza di ritrovare un po’ di serenità.

Ad interpretare questo personaggio è Alessandro Preziosi. Noto attore italiano con alle spalle più di 20 anni di carriera. Tra i suoi film più celebri ricordiamo: “Femmine contro Maschi“, “Mine Vaganti“, “La legge del terremoto“. Recentemente invece ha preso parte alla pellicola “La vita bugiarda degli adulti“.

L’esperienza sul set

Una serie commovente, intrigante e complessa. Non solo per gli spettatori, ma anche per gli attori. Girare tra le montagne, infatti, non è stata un impresa facile.

Proprio come ha dichiarato Alessandro Preziosi: «Personalmente è stata tra le esperienze più difficili della mia carriera. Siamo stati per 13 settimane in un luogo dove non c’era niente. Questo non mi era mai capitato prima. Non è stato facile».

Anche il regista ha raccontato quanto sia stato difficile realizzare questo film: «Soltanto chi ha esperienza cinematografica, può capire il dilemma che ci siamo trovati ad affrontare. Mi sono dovuto piegare alla natura, perché tecnicamente è stata un’altra sfida»

«È stato avventuroso, entusiasmante, sfinente, non trovo gli aggettivi, ma di sicuro è stato un lavoro enorme e senza la mia fantastica troupe e senza la generosità dei miei attori non sarei arrivato a mettere la parola fine. Insomma, tutti insieme…quasi persi tra le montagne», ha aggiunto.

Il cast completo

La serie è una coproduzione Rai Fiction ed Eliseo Entertainment con la partecipazione di Viola Film, in collaborazione con Trentino Film Commission. Prodotta da Luca Barbareschi. Nel cast troviamo Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino. Insieme a loro anche Mickaël Lumière, Caterina Shulha, Juju Di Domenico e Riccardo Maria Manera.

Dove vedere la serie tv

“Black Out – Vite Sospese” è composta da 8 episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno. Sarà possibile vederla lunedì 23 gennaio in prima serata su Rai 1. La seconda puntata sarà invece trasmessa martedì 24 gennaio. La messa in onda andrà avanti fino alla prima settimana di febbraio.