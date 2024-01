Veronica Bove è la moglie di Corrado Pesci, il figlio della celebre attrice italiana Virna Lisi. Ma cosa sappiamo su di lei? Scopriamolo insieme.

Vita privata e carriera di Veronica Bove, la moglie di Corrado Pesci

Veronica Bove, 46 anni, ha sempre mantenuto un profilo basso nella sua vita prima di conoscere Corrado Pesci. Le informazioni riguardanti la sua sfera personale sono scarse, ma uno sguardo al suo profilo Instagram rivela una donna appassionata di moda, arte e danza. La donna condivide spesso i suoi allenamenti di danza e le sue innumerevoli apparizioni sui prestigiosi red carpet. Nonostante la mancanza di informazioni riguardo alla sua vita privata e la sua carriera, emerge come una figura costante accanto a Corrado Pesci, il figlio della celebre attrice italiana Virna Lisi. I due si sono sposati molti anni fa e dalla loro unione sono nati tre figli: Franco nel 1996, Federico nel 1997 e Riccardo nel 2002. Entrambi hanno sempre preservato con cura la loro intimità, difatti anche Corrado Pesci è una persona estremamente riservata. Sebbene non sia noto quale sia la professione, la sua presenza è spesso richiesta in numerose trasmissioni televisive, dove ripercorre sempre con grande gioia la memoria dei suoi genitori.

Veronica Bove: la profonda ammirazione nei confronti della suocera, Virna Lisi

Recentemente, infatti, è stato ospite insieme alla moglie nel programma televisivo Oggi è un altro giorno. Nel salotto della conduttrice Serena Bortone, Veronica Bove ha ricordato con immensa ammirazione la suocera, raccontando il loro primo incontro: “La seguivo in televisione, e solo sentire la sua voce mi faceva emozionare. Quando me l’ha presentata, non mi aveva preparato, ma forse è stato meglio così. È stata molto normale, non ho trovato una diva davanti a me, ma una mamma accogliente e affettuosa”. Entrambi nutrono un profondo amore e rispetto per la grande diva, tanto da aver fondato in suo onore un’associazione. Intitolata Fondazione Virna Lisi, è un’organizzazione senza scopo di lucro che ha istituito il Premio Virna Lisi, un riconoscimento alla carriera assegnato ad attrici italiane che si sono distinte anche all’estero. Inoltre, Veronica Bove e Corrado Pesci organizzano numerosi eventi e mostre per celebrare la memoria e la carriera della diva italiana. Un’iniziativa che testimonia il loro costante impegno nel coltivare ed onorare l’eredità di Virna Lisi. Ad oggi Veronica Bove è vicepresidente della Fondazione Virna Lisi e curatore del Premio Virna Lisi.

