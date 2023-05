Lunedì 15 maggio 2023 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata de l’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi prosegue alla grande e tra una prova e una nuova fatica, i concorrenti stanno resistendo con forza. Il televoto, però, ha fatto il suo corso e non sono mancate sorprese in diretta: chi è stato eliminato nell’ultima puntata?

Chi è uscito lunedì 15 maggio 2023 dall’Isola dei Famosi?

Una nuova puntata, un nuovo televoto, nuove emozioni tutte da vivere. Lunedì 15 maggio 2023 l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi è andata in scena con non poche sorprese. I vip in nomination erano: Fiore Argento, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Helena Prester e Gian Maria Sainato.

La prima parte del televoto ha svelato i nomi dei primi naufraghi salvi. A salvarsi, infatti, sono stati: Paolo Noise, Fiore Argento e Marco Mazzoli.

Alla fine, dunque, a rischio eliminazione sono rimasti Helena Prestes e Gian Maria Sainato.

Ad avere la peggio, infine, è stato proprio Gian Maria Sainato, l’influencer entrato in gara dopo tutti gli altri.

Come vuole la tradizione, il naufrago eliminato prima di lasciare ufficialmente la Palapa è chiamato a dare il bacio di Giuda a uno degli altri naufraghi in gara. Gian Maria Sainato ha scelto di dare il suo bacio di Giuda a Marco Mazzoli, raggiungendo poi Nathalie Caldonazzo e Christopher Leoni all’isola di Sant’Elena.

Fiore Argento e la sua decisione ufficiale: un altro naufrago abbandona il gioco

Durante la puntata del 15 maggio 2023 non sono mancati i colpi di scena. Fiore Argento, infatti, ha optato per abbandonare il gioco dopo diversi tentennamenti. Il motivo di tale scelta è da riallacciarsi a una sua situazione fisica diventata per la naufraga insostenibile. Nei giorni precedenti, infatti, Fiore Argento ha combattuto con un forte dolore al piede che l’aveva già costretta ad allontanarsi dalla Palapa per accertamenti medici. Nonostante il male e la ferita, la naufraga aveva poi fatto ritorno dai compagni, ma durante la diretta del 15 maggio e nonostante la telefonata di incitamento della sorella Asia, alla fine Fiore Argento ha scelto di ritirarsi dal gioco.

I nominati dell’Isola dei Famosi nella puntata del 15 maggio 2023

Come ogni puntata che si rispetti, all’Isola dei Famosi le nomination sono fondamentali (un po’ come in tutti i reality).

I naufraghi e le naufraghe in gara hanno fatto i loro nomi e a fine puntata sono stati decretati i nuovo nominati, entrati immediatamente al televoto per la prossima puntata. Si tratta di Helena Prestes, di Pamela Camassa e di Fabio dei Jalisse (ora in gara con los hombres e non più in coppia).

La nuova puntata dell’Isola dei Famosi è prevista per lunedì 22 maggio 2023 sempre in prima serata e sempre su Canale 5. Ilary Blasi, Enrico Papi e Vladimir Luxuria ritornano in diretta per vivere nuove emozioni e per scoprire chi sarà il prossimo eliminato. Lo share continua a essere alto e il reality vanta sempre un pubblico vastissimo. Che cosa succederà nella prossima puntata? Non ci resta che aspettare!