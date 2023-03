Gian Maria Sainato, chi è: lavoro e vita privata

Gian Maria Sainato è uno dei nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. Una carriera da modello e influencer alle spalle e una bellezza davvero molto evidente. Il suo debutto è stato nel programma Riccanza, con Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Gian Maria Sainato: chi è?

Gian Maria Sainato, originario di Sapri, ha una carriera da modello alle spalle, come si può capire dalla sua straordinaria bellezza. Il giovane è molto conosciuto sui social network e ha una carriera da vero influencer. Gian Maria Sainato è nato nel 1995 a Sapri, una piccola città al confine tra la provincia di Salerno e quella di Potenza. Dopo aver conseguito il diploma in economia aziendale, si è trasferito a Milano, nella speranza di trovare il successo e iniziare una buona carriera. È sempre stato molto appassionato di moda e del mondo del fashion, per questo nel 2012 ha iniziato la sua carriera da modello. Dopo aver cambiato alcune agenzie è riuscito anche a trasferire il suo lavoro sui social network, diventando un amato influencer e fashion blogger, davvero molto seguito. Sul suo account pubblica moltissime foto che riguardano la sua professione, aggiornando costantemente tutti i suoi follower. Il giovane è molto conosciuto anche per la sua partecipazione a Riccanza, programma di MTV, a cui hanno partecipato anche Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. È stato anche un opinionista di Pomeriggio Cinque e quest’anno è pronto a partire per l’Isola dei Famosi, visto che il suo nome è stato annunciato nella lista dei nuovi concorrenti. Sainato aveva anche sostenuto un provino per il Grande Fratello Vip, ma non ha avuto successo.

Gian Maria Sainato: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Gian Maria Sainato, non si hanno informazioni su un eventuale fidanzato. Ciò che si sa con certezza è che è dichiaratamente gay, anche se in passato ha avuto delle storie anche con donne. “Se i vip devono fare coming out? Sì. più che responsabilità, lo chiamerei buon esempio” ha dichiarato a Vanity Fair. “Nessuno deve sentirsi obbligato a dichiarare la propria sessualità, ovviamente, trattandosi di un tema così personale. Ma credo che dare un buon esempio ai propri fan possa fare molto bene. In un mondo ideale non dovrebbe essercene nemmeno bisogno, perché chiunque dovrebbe essere in grado di capire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato” ha aggiunto il modello.

Gian Maria Sainato: il debutto a Riccanza e la polemica con Zorzi

Gian Maria Sainato, modello e influencer da mezzo milione di followers, ha debuttato in televisione partecipando alla prima edizione di Riccanza, su MTV, al fianco di Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Quando sono state registrate le puntate non aveva ancora dichiarato pubblicamente la sua omosessualità e qualche anno dopo, da Barbara D’Urso, ha accusato Zorzi di avergli fatto outing in tv. Tommaso Zorzi ha risposto pubblicamente all’accusa condividendo gli screenshot di una loro chat privata e rinfacciandolo che gli doveva ancora una cena. Ora Gian Maria Sainato è pronto per la sua nuova esperienza all’Isola dei Famosi.