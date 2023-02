Tati Gabrielle è un attrice nota soprattutto per le serie tv "le terrificanti avventure di Sabrina" e "You"

Tatiana Gabrielle Hobson, meglio conosciuta come Tati Gabrielle, è un’attrice statunitense. È nata a San Francisco, in California, il 25 gennaio 1996 da padre afroamericano, ex giocatore di basket, e madre coreano-americana. A soli tre anni ha cominciato a fare la modella e a cinque è stata scelta come modella per grandi magazzini come Macy’s e Nordstrom.

Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Tati Gabrielle: com’è cominciata la sua carriera di attrice

La carriera di attrice di Tati Gabrielle comincia in tenera età. Il suo talento è stato infatti riconosciuto già in terza elementare, quando ha recitato nel suo primo spettacolo, vestendo i panni di Lemony Snicket in “A series of Unfortunates Events”. Quando frequentava la scuola media, Tati è stata accettata nel programma teatrale della Oakland School of Arts (OSA).

Durante questo periodo alla OSA, Tati ha interpretato e diretto diverse produzioni, ricevendo poi molti premi per vari festival teatrali, come ad esempio il Festival Fringe di Edimburgo, in Scozia. Finito il liceo, Tati Gabrielle si è strasferita ad Atlanta, nello Stato della Georgia, dove ha frequentato lo Spelman College, laureandosi in recitazione e in francese. Nel 2014 ha interpretato il ruolo di Keating nel cortometraggio “To Stay the Sword“. L’anno successivo si è trasferita a Los Angeles dove ha recitato in un altro corto, “Tadderdemalion” e nel ruolo di Monique nel film “Just Jenna“.

Nel 2017 ha ottenuto il suo primo ruolo ricorrente nella serie televisiva di The CW “The 100” interpretando Gaia. Lo stesso anno ha recitato nell’episodio intitolato “Bob” della serie Tv antologica “Dimension 404” nel ruolo della sorella di Amanda. Nel 2018 è stata scritturata per la serie televisiva targata Netflix di genere pranormale “Le terrificanti avventure di Sabrina“, serie tratta dalla serie a fumetti con lo stesso nome, dove interpretava il ruolo di Prudence Blackwood, una studendessa dell’Accademia delle arti occulte, che cova un grande rancore nei confronti di Sabrina in quanto mezza mortale. Le due, alla fine, diventeranno amiche. Nel 2022 ha recitato nel film “Uncharted” di Ruben Fleischer con Tom Holland.

Tati Gabrielle: le serie televisive “You” e “Caleidoscopio”

La bellissima attrice americana, alta 170 cm per 56 kg, è conosciuta al pubblico, oltre che per “Le terrificanti avventure di Sabrina”, soprattutto per la serie Tv di genere thriller psicologico “You” con Penn Badgley (Joe Goldberg nella serie), l’indimenticato Dan Humphrey dellea serie Tv “Gossip Girl“. Tati è entrata a fare parte del cast di “You” nella terza stagione, assumendo il ruolo di Marienne Bellamy, il nuovo capo di Joe.

Il 1 gennaio 2023 è uscita su Netflix la nuova mini serie televisiva drammatica e poliziesca “Caleidoscopio“, dove Tati Gabrielle interpreta il ruolo di Hannah Kim, la figlia incinta di Leo Pap (interpretato da Giancarlo Esposito) che lavora come capo della sicurezza digitale presso SLS, una società di sicurezza aziendale. La serie è composta da 8 episodi.

Tati Gabrielle: vita privata

Non si hanno molte notizie sulla vita privata della ventisettenne americana, per saperne di più potete seguirla sul suo profilo Instagram ufficiale, che a oggi ha già oltre 1,3 milioni di followers.