Dopo le ultime notizie che abbiamo riguardo a Shonda Rhimes e al suo nuovo progetto per Netflix dal titolo Inventing Anna e dopo la conferma delle nuove stagioni di Bridgerton, arriva un’altra trepidante novità. Ci sarà infatti uno spin off dedicato alla Regina Charlotte che avevamo già trovato appunto nella serie tv Bridgerton, con la firma di Shonda Rhimes come sceneggiatrice e produttrice.

Vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Bridgerton, arriva lo spin off sulla Regina Charlotte

Alla notizia della nuova mini serie dedicata ad uno dei volti della serie tv rivelazione dell’anno, di sicuro i fan saranno impazziti di gioia. Certo, il nuovo progetto che vede la firma della talentuosa Shonda Rhimes come sceneggiatrice e produttrice è ancora una voce in cantiere. Ma di sicuro quando uscirà sarà un successo come la prima stagione e quelle successive di Bridgerton.

Come abbiamo detto, la mini serie si concentra sul personaggio della Regina Charlotte e in particolare, sulle origini di questa. Quindi, possiamo definirlo un prequel della celebre serie tv. Ma anche se non tutti lo sanno, il personaggio della Regina Charlotte non è un vero e proprio soggetto ideato dalla scrittrice Julia Quinn nei suoi romanzi. Si tratta al contrario di un’invenzione postuma, un’aggiunta necessaria per la fiction di cui Shonda Rhimes si vuole servire per la sua nuova storia.

Da Bridgerton allo spin off sulla Regina Charlotte: i dettagli

A lavorare insieme alla talentuosa Shonda Rhimes al nuovo spin off sulla Regina Charlotte, troviamo i colleghi di sempre già presenti nella serie tv su Netflix. Ovvero, Betsy Beers e Tom Verica.

Ma non solo: a livelllo di personaggi, si parla già di due collaborazioni d’eccezione che ovviamente abbiamo già visto recitare nella prima stagione di Bridgerton. I nomi sono le giovani Violet Bridgerton e Lady Danbury, interpretate rispettivamente da Ruth Gemmell e Adjoa Andoh. Tuttavia, non si sa ancora se saranno proprio queste due attrici a proseguire nella storia, interpretando i loro “vecchi” ruoli oppure verranno sostituite da altre interpreti.

Prima di Bridgerton, lo spin off sulla Regina Charlotte: la storia

Anche se come abbiamo appena visto, la notizia dello spin off sulla Regina Charlotte è fresca di stampa e si sa già di cosa tratterà a livello teorico, non è ancora chiaro quale sarà la trama fin nei minimi dettagli.

Secondo alcuni rumors, il nuovo progetto si concentrerà sulle origini della Regina, sulla sua vita amorosa piena di intrighi e misteri, di lasciate e di perdute, e soprattutto sulla sua ascesa. Questa sarà in particolar modo la connessione con la celebre serie tv targata Netflix.

Ma è chiaro che come il personaggio della Regina Charlotte, pure la sua vita e la sua storia, sono frutto dell’immaginazione della sceneggiatrice, la quale intende esplicitamente discostarsi dai romanzi di Julia Quinn.

Bridgerton e il distacco dello spin off sulla Regina Charlotte

Questo distacco dalla realtà romanzata nei libri di Julia Quinn e in un certo senso dalla serie tv Bridgerton è certamente voluto da Shonda Rhimes e dai suoi collaboratori. Perchè? Per creare qualcosa di nuovo e originale e per dare la possibilità agli spettatori di appassionarsi ad un’altra storia di qualità e sullo stesso stile della precedente.