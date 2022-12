Da sempre appassionata di recitazione, Pilar Fogliati debutta prima in teatro, poi sul piccolo schermo, per poi arrivare anche al cinema, suo grande sogno

Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione a sedici anni e il suo ingresso sul grande schermo si deve a Fausto Brizzi, che la inserisce nel cast di Forever Young.

Pilar Fogliati, classe 1992, è una giovane attrice italiana: scopriamo qualcosa in più su di lei.

Pilar Fogliati: vita e carriera dell’attrice

Nata sotto il segno del Capricorno il 28 dicembre 1992 ad Alessandria, Pilar Fogliati (pseudonimo di Maria Del Pilar Fogliati) attualmente ha 30 anni. La famiglia in cui Fogliati nasce ha origine alessandrine, anche se deve il suo nome Del Pilar alla nonna argentina. L’attrice 30enne cresce a Mentana e a soli sedici anni comincia ad appassionarsi di recitazione, facendone un vero e proprio sogno da realizzare.

Inizia a recitare quando i genitori la iscrivono a un corso di recitazione amatoriale, ma presa da una forte passione, la giovane attrice decide di iscriversi all’Accademia nazionale d’arte drammatica, conseguendo il diploma.

Quando compie vent’anni inizia la sua esperienza da attrice di teatro; ispirata a due grandi donne quali Monica Vitti e Paola Cortellesi, Pilar Fogliati non si dà per vinta e nel 2014 comincia a farsi notare in un episodio della fiction Che Dio ci aiuti.

Non solo, nel 2015, a soli 23 anni, entra nel cast della serie-tv Il Bosco, vestendo i panni di Betta.

È però il 2016 l’anno che sancisce il suo ingresso ufficiale sul grande schermo: Fausto Brizzi la inserisce nel cast della sua pellicola Forever Young, dove veste i panni di Marika. Le possibilità per Pilar Fogliati aumentano a dismisura e un anno dopo, nel 2017, interpreta l’etologa Emma Giorgi nella fiction Rai Un passo dal cielo. Due anni dopo, nel 2019, è la conduttrice di Extra Factor accanto all’iconico Achille Lauro. Sicuramente molte persone l’avranno riconosciuta in un video divenuto virale in pochissimo tempo; Pilar Fogliati, infatti, è stata ripresa dal giornalista Sergio Fabi mentre imita tutte le parlate dei quartieri romani: impeccabile e ironica, l’attrice ha ottenuto un riscontro positivo grazie alla sua brillante interpretazione scherzosa.

Nel 2021, invece, Fogliati inizia la sua prima esperienza da regista e lo fa con il film Donne Du’ Du Du. Nello stesso anno recita anche nella fiction Cuori vestendo i panni della protagonista, mentre nell’autunno 2022 è madrina del quarantesimo Torino Film Festival.

Infine, ma non per importanza, Pilar Fogliati è nel cast della nuova serie su Netflix Odio il Natale, in cui veste i panni di Gianna, la protagonista. La serie-tv è disponibile in piattaforma dal 7 dicembre 2022.

Fogliati è molto attiva anche sui social network; il suo profilo Instagram (@pilarfogliati) è seguito da 127 mila persone per un totale di 198 post pubblicati. Tra selfie e frame di vita lavorativa, l’attrice condivide molto di sé ed è seguita con molto affetto.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non si hanno particolari informazioni. L’attrice, infatti, è molto riservata e difficilmente condivide la sua vita privata. Tuttavia, sappiamo che il suo ex storico è Claudio Gioè, con il quale è stata fidanzata per ben quattro anni e mezzo. Pare che attualmente il suo compagno sia invece Severiano Recchi, personalità lontana dal mondo dello spettacolo che lavora nel settore delle energie rinnovabili.