Veronica Rimondi ha finalmente avuto modo di conoscere il suo nuovo corteggiatore, Matteo. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Chi è Matteo, corteggiatore di Veronica Rimondi

Classe 1998 e originario di Venezia, Matteo è il nuovo corteggiatore di Veronica Rimondi a Uomini e Donne.

IL ragazzo è andato via giovanissimo di casa e al dating show di Maria De Filippi ha attirato l’attenzione di Tina Cipollari grazie ai suoi magnetici occhi blu. L’opinionista lo ha definito di una bellezza “diversa da tutti gli altri”, e ovviamente le sue lodi non hanno mancato di lusingare Matteo e incuriosire Veronica, interessata ad approfondire la loro conoscenza. Matteo ha studiato due anni in Inghilterra, per poi trasferirsi a Milano dove si è laureato in economia.

Dopo la prima esterna con Matteo, Veronica ha dichiarato:

“È stata un’esterna un po’ particolare, positiva: in mezz’ora non ci siamo detti nulla.

È stato tutto un ridere, uno scherzare, dire sciocchezze… però è significato molto. E mi piace esteticamente, ha una bellezza molto particolare”.

Veronica contro Fernando

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne Veronica Rimondi si è scagliata contro Fernando, che non ha esitato a criticare per via dell’atteggiamento avuto nei suoi confronti durante l’esterna. Il ragazzo è finito nell’occhio del ciclone per averle succhiato un dito, motivo per cui la ragazza si è detta fortemente a disagio.

“A me è sembrato un gesto costruito. Ti spiego, non sono una bigotta. Mi sembri poco naturale, che ci fossi stata io o un’altra sarebbe stata esattamente la stessa cosa. Secondo me tu pensi più a te stesso che a me. Quel gesto non ti è venuto spontaneo, lo avevi già deciso”, ha detto la ragazza.