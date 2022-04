A Uomini e Donne Veronica Rimondi ha deciso di affrontare Fernando Picariello a causa di un gesto da lui compiuto in esterna.

Veronica Rimondi contro Fernando

A Uomini e Donne Veronica Rimondi ha voluto affrontare Fernando dopo che, in esterna, le avrebbe succhiato un dito.

La vicenda ha lasciato tutti di stucco, compresa Veronica, che ha deciso di chiedere spiegazioni a Fernando per il suo comportamento e per il suo gesto (che lei ha reputato fuori luogo).

“Ti sei definito una persona introversa, che fa fatica a lasciarsi andare. Una persona riservata, la seconda volta che vede una ragazza con cui non ha confidenza, le va a ciucciare il dito?”, ha dichiarato Veronica, mentre lui ha replicato: “Ti sembrava esagerata come cosa? Mi è venuta così.

Era quasi una gag”. A dare man forte alla ragazza ci ha pensato anche Maria De Filippi, che ha dichiarato: “L’impressione è che tu sia dal notaio. Sono passati 7 minuti e non hai detto niente, se devo sintetizzare la tua conversazione, non riesco a sintetizzarla. Perché le ciucci il dito? Anche lei ti sta chiedendo: “Perché mi hai ciucciato il dito se sei introverso?””.

Veronica ha anche aggiunto che, se si fossero trovati fuori e non difronte alle telecamere, probabilmente avrebbe dato uno schiaffo a Fernando per via del suo comportamento.

La replica

Fernando ha replicato di aver compiuto il gesto spontaneamente, ma al momento sembra che Veronica non sia disposta a passarci sopra.

“Quella è una parte di me. Quando entro in confidenza con una persona, c’è anche quello”, ha ammesso lui. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?