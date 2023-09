Scopriamo insieme chi è il marito di Cesara Buonamici, la giornalista che da questa sera vedremo nel ruolo di opinionista unica del Grande Fratello. Joshua Kalman è legato alla donna da molti anni, ma solo lo scorso anno hanno deciso di sposarsi.

Chi è il marito di Cesara Buonamici: tutto su Joshua Kalman

Cesara Buonamici è una famosa giornalista e conduttrice italiana, molto conosciuta e amata dal pubblico, che ha ottenuto il ruolo di opinionista unica nella nuova edizione del Grande Fratello. Lo scorso anno, all’età di 65 anni, ha finalmente sposato il medico israeliano Joshua Kalman, di 71 anni, a cui è legata da molto tempo. I due sono stati fidanzati per ben 24 anni prima di convolare a nozze. La loro unione è stata celebrata con una cerimonia civile nella città natale della giornalista, ovvero Fiesole, in Toscana. Ad officiare il rito è stata Anna Ravoni, sindaco di Fiesole e amica di lunga data della coppia. Le nozze sono state celebrate nella data di sabato 14 maggio 2022, in una delle sale del palazzo comunale. Subito dopo aver pronunciato il tanto desiderato “sì”, Cesara Buonamici ha condiviso due foto del matrimonio sul suo profilo Instagram.

L’annuncio delle nozze era stato dato solo qualche giorno prima dalla rivista Novella 2000 e aveva sorpreso tutti, perché Cesara Buonamici aveva dichiarato a Silvia Toffanin, ospite a Verissimo, di non aver mai pensato al matrimonio perché aveva il timore che potesse mettere fine alla magia della loro relazione. In pochi mesi da quelle dichiarazioni deve aver cambiato idea e i due hanno deciso di sposarsi. Non si hanno molte informazioni su Joshua Kalman, perché è un uomo molto riservato, ma si sa che è un medico israeliano.

Cesara Buonamici e il marito Joshua Kalman: “Mi ha resa una donna migliore”

Cesara Buonamici e Joshua Kalman si sono conosciuti a Roma ben 24 anni fa e da quel momento non si sono mai lasciati. Hanno sempre mantenuto la loro storia d’amore lontana dai riflettori, difendendo la loro privacy, a cui tengono molto entrambi. La giornalista ha parlato con Silvia Toffanin del suo compagno e della loro storia d’amore. “Mi ha resa una donna migliore. Mi ha aperto un mondo, per la vita che ha fatto e anche per la sua religione: mi ha arricchito molto. C’è stato uno scambio prezioso tra noi, anche se ognuno ha mantenuto la propria fede” ha raccontato Cesara Buonamici, spiegando che l’uomo le porta ancora il caffè ogni mattina. La giornalista ha spiegato che spesso sono entrambi un po’ pesanti, ma anche molto allegri e hanno una buona sintonia, che li ha portati a convolare a nozze. “Figli? Purtroppo non sono mai arrivati” ha aggiunto Cesara Buonamici. Ora la giornalista è pronta ad intraprendere questa nuova avventura accanto ad Alfonso Signorini, come opinionista unica del Grande Fratello. Sicuramente il marito Joshua Kalman sarà pronto a sostenerla anche in questa occasione.