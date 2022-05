Dopo 24 anni di fidanzamento, Cesara Buonamici dirà sì al medico Joshua Kalman entro la fine dell’estate 2022.

Cesara Buonamici si sposa

Fiori d’arancio in vista per Cesara Buonamici: entro la fine dell’estate 2022 la giornalista, popolare mezzobusto del Tg5, convolerà a nozze con il medico israeliano Joshua Kalman, a cui è legata da 24 anni.

I due non hanno ancora annunciato ufficialmente il loro matrimonio ma il settimanale Novella 2000 ha reso note le loro pubblicazioni di nozze. La coppia si sposerà a Fiesole, in Toscana, città d’origine della Buonamici. Le nozze si svolgeranno secondo il rito civile.

La vita privata della giornalista

Cesara Buonamici vive a Roma, dove ha conosciuto il medico Joshua Kalman (figlio di genitori ebrei di origine ungherese). La coppia sta insieme da oltre 24 anni ma non ha mai avuto figli.

La giornalista è molto legata ai nipoti ma ha sempre ammesso che non avere figli sarebbe stato per lei un grande dispiacere. Lei e il compagno hanno sempre vissuto la loro vita privata nel massimo riserbo, e non sono note informazioni riguardanti il loro primo incontro o la loro vita insieme.

“Per me affetti e famiglia hanno un valore importantissimo”, ha dichiarato la giornalista in merito alla sua vita privata, e ancora: “ma lo ha anche il mio lavoro.

Questo inevitabilmente va a svantaggio di chi ti sta accanto. Per cui è indispensabile per una convivenza serena che dal tuo compagno ci siano disponibilità e comprensione. E anche tanta pazienza. E per fortuna Joshua ne ha da vendere”.