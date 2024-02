Grande emozione per Damiano Carrara. Il noto pasticcere italiano diventerà papà: la moglie Chiara Maggenti è il dolce attesa del loro primo figlio. Ma cosa sappiamo su di lui? Scopriamo insieme qualche piccola curiosità sulla sua vita privata: età, altezza e carriera.

Damiano Carrara diventa papà: la moglie Chiara Maggenti è incinta

Damiano Carrara e Chiara Maggenti saranno presto genitori. L’annuncio della gravidanza è arrivato in modo del tutto inaspettato sulla sua pagina Instagram ed in condivisione con quella della moglie. Nel video registrato insieme, la coppia scherza teneramente con il loro cagnolino per poi rivolgersi al pubblico: “Siamo tornati per l’assaggio di un dolcino nuovo, molto buono. Direi più che altro speciale” hanno detto, mostrando alla telecamera prima un calzino e poi un bavaglino. “Questo è il calzino del bimbo, o della bimba insomma. Questa è la grande novità. Siamo emozionatissimi, la gioia e felicità che proviamo è unica e non vedevamo l’ora di condividere questa bellissima emozione con tutti voi“.

Damiano Carrara, chi è il pasticcere italiano? La sua carriera

Nato a Lucca, in Toscana, il 22 settembre 1985, entra nel mondo della ristorazione da giovanissimo come barista nella sua città natale, prima di trasferisci in Irlanda. Nel 2008 poi si stabilisce in California, a Los Angeles, dove, dopo aver lavorato per alcuni anni come bartender, insieme al fratello Massimiliano apre nel giro di pochi anni due pasticcerie: le Carrara Pastries.

Nel 2015 debutta in tv, nel cooking show Spring Baking Championship del canale americano Food Network America, aggiudicandosi il podio. Partecipa poi nel ruolo di giudice in Food Network Star, Halloween Baking Championship e Spring Baking Championship. Grazie alla partecipazione a numerosi programmi televisivi, in breve tempo ha raggiunto una notevole popolarità diventando un punto di riferimento della pasticcera italiana negli Stati Uniti. Tornato in Italia, dal 2017 diventa giudice di Bake Off Italia. Nel 2018 ha condotto al fianco di Katia Follesa il programma Cake Star – Pasticcerie in sfida. Dal 2023, invece, è entrato a far parte del cast del programma È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici. Presto inizierà per Damiano Carrara anche una nuova avventura in tv. Insieme al fratello Massimiliano, infatti, parteciperà all’edizione 2024 di Pechino Express. Tuttavia, l’avventura più grande per il pasticcere italiano è sicuramente la scoperta della gravidanza di sua moglie.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti presto genitori: la loro storia d’amore

Damiano Carrara e Chiara Maggenti si sono conosciuti nel 2018, in modo del tutto inaspettato, in un locale. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine e da allora non si sono più lasciati. Nel luglio del 2022 poi hanno pronunciato il fatidico “si” nella Basilica di San Frediano, a Lucca. Ed ora, la loro meravigliosa storia d’amore sarà coronata dall’arrivo del loro primo figlio.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chi è Claudio Maioli? Il ritiro dalle scene del manager di Ligabue | DonneMagazine.it

Simona Tagli, chi è la showgirl che ha avuto un flirt con Alberto di Monaco | DonneMagazine.it