Scopriamo insieme chi è Khady Gueye, nuova presunta fidanzata di Irama, la sua età e il suo lavoro. La giovane sembra aver conquistato il cantante e i rumors sulla loro relazione sono sempre di più.

Khady Gueye, la nuova presunta fidanzata di Irama: la storia del tradimento

Un’estate piena d’amore quella di moltissimi vip italiani. Uno di questi è Irama, che sembra aver ufficialmente voltato pagina e aver intrapreso una relazione con una nuova presunta fidanzata. Stiamo parlando di Khady Gueye, modella e influencer, che secondo fonti bene informate sarebbe la nuova fidanzata ufficiale dell’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, dopo la separazione con la ex Victoria Stella Doritou. Il cantante, dopo la sua storia con Giulia De Lellis nel 2019, aveva iniziato a frequentare la modella greca, ex del tronista e concorrente del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta. La loro relazione si è conclusa nell’estate 2022, passando inosservata, senza le frecciate che si lanciano solitamente le coppie famose. Oggi, però, il loro addio torna ufficialmente sulle pagine della cronaca rosa. A riportare la notizia è stata Deianira Marzano. Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip, tra Victoria e Irama sarebbe finita per un tradimento del cantante proprio con Khady Gueye, con cui pare che stia continuando ad uscire.

“Pare abbia tradito l’ex Victoria, forse per questo non escono allo scoperto ma ormai lo sanno tutti che hanno una relazione” ha scritto Deianira Marzano, condividendo alcuni scatti di Irama e Khady Gyeye. Sui social sono comparse altre immagini della coppia. Lei era presente nel backstage del concerto di Irama il 17 agosto a Budoni, ma sono anche state diffuse delle foto in un ristorante stellato e alcuni indizi su una vacanza in Sardegna. A confermare la tesi del tradimento è stata direttamente la ex fidanzata di Irama, Victoria Stella Doritou, che sul suo profilo Instagram ha postato una storia, che poi ha rimosso, che a molti ha ricordato le frecciate velate lanciate da Belen Rodriguez. La modella greca ha condiviso un suo selfie in cui ha disegnato due corna rosse, di facile interpretazioni.

Chi è Khady Gueye: età e lavoro

Khady Gueye è la nuova presunta fiamma di Irama. Se le voci che circolano dovessero rivelarsi vere, tra i due non sarebbe in corso un semplice flirt estivo ma una storia molto più importante e duratura, che andrebbe avanti da mesi. Nessuno dei due, però, è uscito palesemente allo scoperto. Khady Gueye ha 26 anni ed è nata a Milano da genitori senegalesi. Lavora come modella e influencer e ha un profilo Instagram molto seguito, che conta più di 100.000 follower. Sul suo profilo condivide moltissimi scatti in cui mostra tutta la sua bellezza, ma per il momento non ci sono foto che la ritraggono insieme ad Irama. In molti la conoscono soprattutto per la sua partecipazione ad Ex on the beach.