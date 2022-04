I capelli lunghi e ricci di Irama hanno lasciato spazio ad un mullet davvero di tendenza, che non tradisce però la natura ribelle del cantante, in perenne contrasto con il suo viso d’angelo. Ecco allora la trasformazione dell’artista e come sono cambiati i suoi capelli nel corso degli anni.

Il nuovo look di Irama: il cantante sfoggia un mullet di tendenza, ma con un pizzico di personalità

Le fan di Irama non devono disperare, i ricci del cantante sono ancora lì, al loro posto, solo su un taglio più corto rispetto a quello a cui ci aveva abituato ultimamente.

A rimanere sono anche le treccine gioiello, un dettaglio dell’hair look già sfoggiato al Festival di Sanremo, che vede appunto le due treccine sul lato del viso, decorate con fili d’argento creati appositamente per lui dal brand di gioielli Emanuele Bicocchi.

Le trasformazioni del cantante: da Amici a Sanremo 2022

Come ormai sappiamo a lanciare definitivamente la carriera di Irama è stata la sua vittoria della diciasettesima edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Da lì il cantante, in origine Filippo Maria Fanti, ha collezionato una serie di successi sperimentando anche diversi generi musicali con brani che hanno riscosso sempre l’apprezzamento del pubblico, come Ovunque sarai, la dolce e commuovente ballata dedicata alla nonna, brano con cui il cantante ha calcato il palco del Festival di Sanremo 2022.

Così come con la musica, Irama ama giocare anche con il proprio look a metà tra il rocker maledetto e lo stile da cowboy. Durante la sua partecipazione ad Amici infatti, ha sfoggiato un taglio corto ai lati e più lungo sul capo, lasciando scoperte le orecchie perennemente adornate da piume, il suo tratto distintivo.

Successivamente lo abbiamo visto sfoggiare un capello un po’ più lungo per passare poi a bandane e treccine in stile afro. Più di recente invece il cantante aveva deciso di lasciare crescere liberamente la propria chioma, facendola arrivare appena sopra le spalle.

Il mullet è l’hair look di tendenza

Tutti pazzi per il mullet! È proprio il caso di dirlo. Oltre ad Irama infatti sono tantissimi gli artisti e le personalità famose che non hanno saputo resistere al fascino di questo particolare taglio di capelli che altro non è che una rivisitazione in chiave moderna dell’acconciatura di moda negli anni ’80.

Tra le primissime a provarlo, nella sua versione femminile, la pop star Miley Cyrus, seguita dalla rock star italiana Damiano David, il leader dei Måneskin che proprio come Irama, dopo la vittoria a Sanremo con Zitti e Buoni ha accorciato i propri capelli.

Anche al di fuori del mondo della musica c’è chi ha voluto provare il mullet, come Tommaso Zorzi, l’ex vincitore del Grande Fratello Vip che di recente ha festeggiato il suo 27esimo compleanno con un super party in pieno stile Anni ’90. L’influencer infatti, ad un certo punto del suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia aveva deciso di raparsi totalmente i capelli, per poi tornare a farseli crescere e optare poi proprio per il mullet.