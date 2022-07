Irama è diventato uno dei cantanti pop con più successo in Italia. Con una hit dopo l’altra e storie con corteggiatrici di Uomini e Donne, non smette mai di far parlare di sè.

Chi è Irama

Irama, nome d’arte di Filippo Maria Fanti (Carrara, 20 dicembre 1995), è un cantautore italiano.

Cresce a Monza coccolato dalle canzoni di Francesco Guccini e De Andrè che lo fanno appassionare alla musica. Si appassiona poi all’hip hop e quando inizia a creare la sua musica si sentono le diverse influenze musicali derivate dal suo gusto.

Sceglie di chiamarsi “Irama” dopo aver anagrammato il suo secondo nome. Inoltre “Maria” in lingua malese significa ritmo, il che si addice perfettamente a lui. Si presenta al pubblico nel 2015 con il brano “Cosa resterà” al Festival di Sanremo tra le nuove proposte. Il singolo ottiene grande successo e gli permette di incidere il suo primo album in studio con la Warner Bros.

La partecipazione ad Amici e il Festival

A due anni dal debutto a Sanremo decide di partecipare al talent show “Amici” di Maria De Filippi. Riesce ad arrivare alla fase serale della trasmissione e questo gli consente di ottenere più visibilità a livello mediatico. Incide durante il programma alcuni singoli tra cui “Che vuoi che sia”, “Un respiro” “Un giorno in più”.

Tra i brani incisi, però, quello di maggior successo è “Nera” che raggiunge il triplo disco di platino e la seconda posizione dei Top Singoli. Parallelamente esce il suo album “Plume” anche questo nelle prime posizioni vendendo oltre 100.000 copie.

A dicembre 2018 viene annunciata la sua presenza al Festival di Sanremo nella categoria dei campioni. Partecipa con il brano “La ragazza con il cuore di latta” con cui si posiziona settimo.

Vita privata del giovane cantante

Durante la partecipazione ad Amici si credeva che avesse un flirt con la collega Nicole Vergani, che non è mai stata confermata dai due. Nel 2018 inizia ad avere una storia con l’ex corteggiatrice Giulia de Lellis con la quale condivide un anno della sua vita. Nel 2019 annunciano infatti la fine della loro storia chiusa di comune accordo.

Un giorno prima che i due annunciassero la loro rottura, escono delle foto in compagnia di una modella, Victoria Stella Doritou. La giovane è nota per aver partecipato come tronista di Andrea Zelletta nel noto programma Uomini e Donne. Nel 2022, oltre a numerose hit di successo, è tra i protagonisti di Celebrity Hunted 3 in coppia con Rkomi.